Ameninţată cu pistolul, dezbrăcată şi abandonată în stradă

O femeie de 52 de ani din Constanţa a ajuns, miercuri noapte, în arestul poliţiei după ce magistraţii Judecătoriei Constanţa au emis pe numele ei mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile sub acuzaţia de lipsire de libertate. Kezban Memet a fost încarcerată în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv Constanţa, unde vor ajunge şi cei doi fii ai săi, Kirez Memet, de 27 de ani şi Regep Memet, de 25 de ani, care au fost arestaţi în lipsă pentru o perioadă de 30 de zile, sub aceeaşi acuzaţie. Potrivit anchetatorilor, Kezbah Memet şi fiii săi sunt acuzaţi că luni seară au răpit şi sechestrat o tânără de 27 de ani, din Constanţa. Potrivit anchetatorilor, victima le-a povestit poliţiştilor că, în timp ce se întorcea acasă cu un taxi în care se aflau soţul şi copilul, au fost blocaţi în trafic de un autoturism marca BMW, de culoare neagră din care au coborât doi indivizi înarmaţi cu pistoale care au ameninţat-o şi au urcat-o cu forţa în maşina lor. Femeia răpită a adăugat că i s-a pus pistolul la tâmplă pentru a spune unde se ascunde sora atacatorilor care are o relaţie cu fratele victimei. După ce au plimbat-o mai bine de jumătate de oră prin oraş, tinerii şi mama lor i-au rupt victimei hainele de pe ea şi au abandonat-o pe o stradă din cartierul constănţean Coiciu, din Constanţa. Femeia a sunat la 112 şi a cerut ajutor poliţiei. Ea le-a declarat oamenilor legii că cei care au răpit-o sunt nişte rude mai îndepărtate şi a mai precizat că familia Memet nu este de acord cu relaţia dintre fratele ei şi sora agresorilor. Poliţiştii constănţeni continuă cercetările pentru a da şi de urma lui Kirez şi Regep Memet.