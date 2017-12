Ameninţaţi cu sabia într-un fast food

Un bărbat de 29 de ani, din Bucureşti, a provocat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un scandal monstru în fast-food-ul „Istanbul Kebab”, de pe strada Mircea cel Bătrân, din municipiul Constanţa. Oamenii legii spun că suspectul, fost angajat al unităţii, a vrut să se răzbune pentru că a fost concediat şi a intrat, în jurul orelor 03.30, în spaţiul comercial pentru a-şi regla conturile. Izbucnirea sa nervoasă a fost surprinsă de camerele de supraveghere ale spaţiului comercial. În imagini se poate vedea momentul în care individul intră furios în spatele tejghelei şi se duce ţintă către un tânăr, pe care îl loveşte în figură şi în cap, de mai multe ori, fără a fi în vreun fel provocat. La un moment dat, acesta îi smulge victimei din mână cuţitul folosit pentru tăierea cărnii şi o ameninţă, după care începe să ţipe şi la clienţii care aşteaptă să comande. Încă furios, suspectul loveşte cu piciorul şi răstoarnă un scaun şi îşi varsă nervii şi pe o casă de marcat. Şocată de scenele de violenţă, una dintre angajatele restaurantului leşină. „Mi-a luat sabia din mână şi a început să mă ameninţe cu moartea. M-a lovit şi, fiind cu sabia în mână, nu am putut să reacţionez pentru că mi-a fost frică. A dat să plece, însă s-a întors şi apoi m-a lovit iar de patru-cinci ori cu podul palmei, însă am reuşit cât de cât să mă feresc. Afară era aşteptat de un taximetrist care, după ce a ieşit el din unitate, a demarat în trombă. Clienţii erau şocaţi, niciunul nu a putut să reacţioneze, deoarece am fost cu toţii îngroziţi de cele întâmplate”, a declarat unul dintre angajaţii fast-food-ului, Alin Smerea.

RĂZBUNARE Patronul restaurantului spune că bărbatul doreşte să se răzbune pentru că a fost dat afară. Agresorul, Sinnad Baris, a fost angajat la Istanbul Kebab, ca şi consilier în ceea ce priveşte meniul, timp de o lună. „El mi-a fost recomandat de o persoană de încredere, însă am decis să îl îndepărtez deoarece aducea prejudicii financiare şi de imagine firmeI. Pe lângă faptul că veneau persoane tot mai dubioase, au rămas şi facturi neplătite la furnizori, la curent, gaz, iar banii au dispărut. Am încetat colaborarea cu o săptămână înainte şi probabil că sâmbătă mă căuta pe mine ca să se răzbune”, a declarat Claudiu Turtoi, patronul fast-food-ului. Poliţia s-a autosesizat ieri dimineaţă şi agresorul a fost dat în urmărire. Ulterior, acesta s-a predat după-amiază la Secţia 7 Poliţie, în Bucureşti şi a fost adus cu escortă la Constanţa. La închiderea ediţiei, audierile erau în plină desfăşurare.