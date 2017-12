Amenzi de 25 de mii de euro, cauza incendierii şefului de post din Bărăganu

Magistraţii Curţii de Apel Constanţa au dispus, ieri, punerea în libertate a lui Marian Feraru, bărbatul acuzat de incendierea şefului de post din Bărăganu, ag. şef Cristian Fotu. Decizia magistraţilor a survenit în urma judecării recursului formulat de Feraru împotriva măsurii de arestare prevenivă dispusă pe 5 februarie de Tribunalul Constanţa sub acuzaţiile de ultraj şi tentativă de omor deosebit de grav. Avocatul lui Feraru a demonstrat că arestarea clientului său este lovită de nulitate absolută, întrucît Feraru a fost audiat doar în calitate de învinuit, pe 4 februarie iar cînd s-a pus în mişcare acţiunea penală nu i s-a mai luat nici o declaraţie. În plus apărătorul lui Feraru a precizat, ieri, în instanţă că starea conflictuală dintre clientul său şi poliţist era mai veche ca urmare a faptului că, în decurs de un an ag Cristian Fotu l-a sancţionat pe Feraru de 85 de ori valoarea amenzilor fiind estimată la aprox. 25 de mii de euro. Magistraţii Curţii de Apel Constanţa au stabilit că este vorba despre o greşeală de procedură a procurorului care a anchetat cazul pentru că acesta nu i-a adus la cunoştinţă lui Marian Feraru motivele pentru care se dispune arestarea preventivă.

Reamintim că, la sfîrşitul săptămînii trecute, şeful de post din Bărăganu, ag. şef Cristian Fotu a intervenit pentru a aplana un scandal produs de Mihai Feraru în discoteca din localitate. Poliţiştul l-a amendat cu 500 de lei pe Mihai Feraru pentru tulburarea liniştii şi ordinii publice. Supărat că a fost sancţionat şi ameţit de alcool, bărbatul a scos benzină din rezervorul unui autoturism şi a revenit la discotecă pentru a se răzbuna. El l-a atacat din spate pe şeful de post şi a aruncat asupra lui benzina şi o brichetă aprinsă. În urma atacului poliţistul a suferit arsuri de gradul I, pe mîini, ceafă şi la urechea stîngă şi a primit îngrijiri medicale la dispensarul din localitate iar ulterior la Spitalul Clinic Judeţean Constanţa. La două zile de la producerea incidentului, chestorul Mircea Bîrgoz, comandantul IPJ Constanţa, a declarat că a fost declanşată o anchetă pentru a se stabili cauzele care au condus la situaţia conflictuală în urma căreia poliţistul a fost atacat şi incendiat. Ancheta internă vizează şi lămurirea motivelor care au dus la situaţia tensionată dintre şeful de post din Bărăganu şi Mihai Feraru, care este rudă cu poliţistul.