Amenzi de 5.000 lei pentru nedepunerea la timp a declaraţiilor fiscale

Administraţia Finanţelor Publice Constanţa (AFP) a fost asaltată şi ieri de sute de contribuabili care au venit să depună declaraţiile fiscale aferente lunii octombrie, în ultima zi prevăzută pentru această operaţiune. Potrivit şefului AFP Constanţa, Ionuţ Mişa, volumul de muncă din ultimele zile a crescut considerabil ca urmare a numărului mare de contribuabili care au venit pe ultima sută de metri pentru a-şi înregistra declaraţiile fiscale. „Dacă vineri doar 47,52% din contribuabilii care aveau obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale s-au conformat legislaţiei, astăzi (ieri - n.r.), la ora 14.30, gradul de depunere voluntară a acestor documente era de 60%”, a declarat Ionuţ Mişa. Pentru ca toate persoanele care stăteau la coadă să poată ajunge la ghişee, conducerea administraţiei a luat o serie de măsuri, printre care s-a numărat prelungirea programului de lucru pînă la ultimul client. De asemenea, o parte din anagajaţi au fost realocaţi, pentru cîteva zile, pentru a putea primi, la rîndul lor, documentele fiscale de la agenţii economici. „Marea problemă a noastră este faptul că agenţii economici aleg să îşi depună declaraţiile fiscale pe ultima sută de metri. Pentru a mai descongestiona situaţia, în ultimele trei zile am lucrat la capacitate maximă, adică cu zece ghişee deschise, faţă de patru, în restul lunii. În plus, am creat un ghişeu special pentru cei care depun mai multe declaraţii, astfel încît contribuabilii care au doar una sau două să nu mai stea după aceste persoane ore în şir la coadă”, a mai spus şeful AFP Constanţa. Mişa recomandă contribuabililor să depună şi prin poştă declaraţiile fiscale, întrucît plicurile vor fi preluate de angajaţii administraţiei. „Agenţii economici care depun prin poştă declaraţiile fiscale nu trebuie să se prezinte la administraţie decît cu recipisa”, a arătat şeful AFP Constanţa. Ieri a expirat termenul de depunere a opt declaraţii fiscale şi de achitare a obligaţiilor la bugetul general consolidat şi a TVA-ului pentru obligaţiile fiscale cu termen de plată lunar sau trimestrial. Agenţii economici care nu s-au conformat legislaţiei în vigoare riscă amenzi de pînă la 5.000 lei, dar şi penalizări de 0,1% pentru fiecare zi de întîrziere.