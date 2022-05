Amenzi de peste 150 de mii de lei la depozitele de deșeuri din Portul Constanța și Costinești

Controalele efectuate de comisarii Garzii Naționale de Mediu Constanta la depozitele de deseuri din Costinesti si din Portul Constanta s-au finalizat cu 4 sanctiuni in valoare de 155.000 lei pentru operatorul celor doua depozite de deseuri municipale, a informatGarda de Mediu Constanţa.

Urmare a controlului planificat realizat la depozitul din Portul Constanta, operatorul a fost sanctionat pentru ca nu a luat masuri de automonitorizare tehnologica in scopul evitarii evacuarilor necontrolate de levigat din celula de depozitare si nu a respectat conditia din autorizatia integrata de mediu referitoare la intocmirea planului privind situatia existenta a depozitului.

Incepand cu data de 28 martie s-au primit mai multe sesizari cu privire la mirosul pestilential resimtit de locuitori din cartierul Poarta 6 Constanta. Urmare a verificarilor efectuate s-a constatat ca depozitul de deseuri din Portul Constanta este sursa mirosului dezagreabil de disconfort olfactiv. Operatorul a demarat lucrari premergatoare inchiderii depozitului de deseuri, realizand lucrari de nivelare/compactare a deseurilor si aplicare a unui strat de impermeabilizare pe corpul depozitului. Mentionam ca incepand cu data de 11 februarie 2022 a fost sistata depozitarea deseurilor, intrucat a fost atinsa capacitatea de depozitare autorizata.

Pentru solutionarea in cel mai scurt timp a problemei mirosului degajat de pe amplasament se comunica permanent cu conducerea societatii responsabile, fiind transmise informari cu privire la stadiul lucrarilor si masurile luate pentru limitarea disconfortului olfactiv in zona rezidentiala. Totodata, s-a solicitat Agentiei pentru Protectia Mediului sa efectueze analize specifice si sa comunice daca sunt modificari ale parametrilor privind calitatea aerului inconjurator. Aspectele raman in atentia Garzii Nationale de Mediu.