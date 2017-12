Amenzi de peste 200.000 de lei şi zeci de tone de carne confiscate de ANSVSA

Inspectorii sanitari-veterinari au aplicat, joi, în urma unui control efectuat în unități din Piața de Gros Antrefrig, sector 2, un număr de 30 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 207.000 lei, și un avertisment, ca urmare a neconformităților înregistrate, informează un comunicat al Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Potrivit sursei citate, inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) București, cu sprijinul inspectorilor Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, alături de inspectori din mai multe DSVSA județene, împreună cu reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției Române — Direcția de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat joi controale privind verificarea respectării condițiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor de funcționare, în unități din Piața de Gros Antrefrig, din str. Fântânica nr. 36, sector 2, București.

Au fost verificate 37 de unități, din care 35 depozite alimentare și frigorifice, o unitate tranșare carne pasăre/carne preparată și o unitate produse proaspete de pescuit, fiind constatate abateri de la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor cu privire la nerespectarea condițiilor referitoare la întreținerea spațiilor de depozitare și de valorificare a produselor alimentare, precum și a instalațiilor, utilajelor și ustensilelor de lucru, etichetare necorespunzătoare a produselor alimentare, comercializarea de produse alimentare cu termen de valabilitate depășit, comercializarea produselor alimentare în spații neautorizate sanitar veterinar, nerespectarea condițiilor sanitare veterinare privind depozitarea produselor alimentare.

În acest context, a fost retrasă de la comercializare cantitatea de 3.569 de kilograme de produse alimentare (carne, produse din carne, produse lactate) și dirijată către o unitate de neutralizare.

De asemenea, a fost pusă sub sechestru sanitar veterinar cantitatea de 3.252 de kilograme de produse lactate (brânzeturi) — din acest lot fiind recoltate probe în vederea efectuării de determinări microbiologice, pentru suspiciunea de fraudă alimentară, și 98 de kilograme de condimente cu termen de valabilitate depășit.

La unitatea produse proaspete de pescuit a fost dispusă măsura suspendării activității.

"Urmare a neconformităților înregistrate, au fost aplicate 30 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 207.000 lei și un avertisment. Precizăm că la întregul complex comercial mai sus menționat se verifică documentele sanitare veterinare și condițiile de subcontractare către operatorii economici, unde avem în vedere suspendarea activității, până la remedierea tuturor neconformităților", se spune în comunicatul ANSVSA.

Activitatea întregului complex de depozite de la Piața de Gros Antrefrig din sectorul 2 al Capitalei ar putea fi suspendată din cauza neregulilor constatate la controalele efectuate joi, a declarat, pentru AGERPRES, Adrian Vasile, director executiv adjunct la ANSVSA.

"La inițiativa Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor București în parteneriat cu Poliția Română (IGPR) am realizat un control de fond de verificare a respectării condițiilor de depozitare și de manipulare a produselor agroalimentare în complexul en-gros de pe strada Fântânica 36 la Piața de Gros Antrefrig din sectorul sector 2. Am identificat mai multe neconformități și încălcări ale legii. Am dispus amenzi, confiscări și analizăm, inclusiv, posibilitate de a suspenda activitatea întregului complex întrucât trebuie să fie remediate foarte multe aspecte. Este nevoie ca aceia care își desfășoară activitatea aici să aplice reguli conforme cu normele de desfășurare a activității", a afirmat Adrian Vasile.

Conform oficialului ANSVSA, în acest complex de depozite au fost găsite la comercializare produse expirate și depozitate impropriu normelor de siguranță a alimentelor.

"Aveam suspiciuni legate de acest complex de depozite. Am demarat aceste controale pornind de la trasabilitatea alimentară. Am început cu depozitele pentru că știm cu toții că de aici se aprovizionează mare parte a restaurantelor. Cam tot ce înseamnă agenți de alimentație publică în Municipiul București își fac aprovizionarea cu materie primă din astfel de depozite. Am găsit produse expirate, situații de depozitare neconformă a produselor prin nerespectarea condițiilor termice", a mai precizat Adrian Vasile.