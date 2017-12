Amenzi de un milion de lei pentru munca la negru

19:57:16 / 30 Iulie 2014

raspuns ptr.nr.1 si 2

Stimati angajati toate drepturile se stabilesc prin negociere in contractual de munca, atat salariu cat si timpul de munca. In cazul in care sunteti de accord sa negociati ceva in contract si altceva la negru sunteti direct raspunzatori si suportati consecintele. In concluzie fiti responsabili cand semnati contractual de munca si nu mai dati vina pe unul sau altul.