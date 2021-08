Amenzi de zeci de mii de lei date angajatorilor pe litoral

Potrivit Programului Cadru de Acțiuni al Ispecției Muncii pentru anul 2021, aprobat de Inspectorul General de Stat, Dantes – Nicolae BRATU în perioada15.07.2021- 04.09.2021 se desfășoară ”Campania Națională privind identificarea și combatereacazurilor de muncă nedeclarate și verificarea respectării prevederilor legaleîn domeniul securității și sănătății în muncă în unități care desfășoară activitate pe Litoralul Mării Negre”.

In prima luna de control, inspectorii de muncă din cadrul serviciului control relații de muncă au efectuat un număr de 249 controale, din care au fost sanctionati 5 angajatori cu amenzi in valoare de 65.000 de lei si 3 avertismente. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 65.000 lei si s-au dispus 29 de masuri. In urma controaleor au fost depistate 3 persoane care lucrau fără forme legale de angajare la 2 angajatori, acestia fiind sanctionati cu amenzi in valoare de 60.000 lei. Inspectorii de muncă din cadrul serviciului securitate și sănătate în muncă au verificat un număr de 70 de angajatori unde au dispus 132 de masuri de remediere a neconformităților constatate, au aplicat 4 sancțiune contravenționala în valoare de 24.000 lei si 128 avertismente pentru neefectuarea instructajului din punct de vedere al securității și sănătății în muncă la angajare. Echipele de control au acționat și în weekend, atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte, ocazia cu care s-a verificat și respectarea de către angajatori a timpului de lucru și de odihnă al salariaților.

In paralel cu Campania Litoral se desfășoară și acțiunea de informare: ”MUNCEȘTE LEGAL! CUNOAȘTE-ȚI DREPTURILE! “Acțiune care contribuie la creșterea gradului de conștientizare a lucrătorilor cu privire la consecințele sociale și economice negative pe care le produce munca nedeclarată și munca subdeclarată, la drepturile și obligațiile pe care le au participanții la procesul muncii, cât și la riscurile la care se expun atunci când acceptă să muncească la negru sau la gri. Inspectorii de muncă au distribuit pliante cu informatii utile atât în locurile de muncă unde s-au desfășurat acțiuni de control, cât și în zonele cu afluență mare de persoane.

Ambele acțiuni sunt monitorizate de reperezentanți ai Inspecției Muncii București și sunt direct coordonate de către Inspectorul General de Stat Dantes – Nicolae BRATU, care s-a deplasat în teren alături de echipele de control în diferite locații de pe raza litoralului Mării Negre, unde s-au purtat discutii cu operatorii economici, cu lucrătorii și s-au distribuit materiale informative.