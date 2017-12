Amenzi drastice pentru complicii hoţilor de componente CFR

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară îi va pedepsi drastic pe administratorii centrelor de colectare care vor primi spre vânzare şine de cale ferată şi componente CFR. Din cauza atacurilor hoţilor, anul trecut, Regionala CFR Infrastructură Constanţa a înregistrat pagube în valoare de 10.000.000 lei, iar în primele trei luni ale acestui an, daunele au ajuns la 300.000 lei. „Din vânzarea componentelor CFR, hoţii obţin puţini bani, însă nu pun la socoteală faptul că, demontând şine de cale ferată, riscă să provoace deraierea unui tren de călători, care circulă cu 140 de kilometri pe oră!“, a declarat Dorin Maer, directorul CFR Infrastructură Constanţa. El a mai spus că ignoranţa hoţilor a atins cote alarmante întrucât au început să atace liniile de cale ferată pe care se circulă. Poliţiştii spun că iniţiativa legislativă a venit ca urmare a insistenţelor oamenilor legii. „Într-un an avem 350 de dosare penale întocmite. Oamenii fură pentru că nu au din ce trăi. Cei care fură cu predilecţie şine de cale ferată sunt cei locuiesc pe lângă căile ferate. Sunt adevărate cartiere de locuinţe lângă Palas, Valu lui Traian sau Medgidia“, a declarat cms. şef Viorel Vasile, şeful Biroului Judiciar din cadrul Secţiei Regionale a Poliţiei Transporturi Constanţa. El a adăugat că în judeţul Constanţa sunt înregistrate 200 de centre de colectare a deşeurilor feroase şi neferoase. „Problema nu sunt centrele legale. Acestea nu primesc piese şi şine de cale ferată, ci cele ilegale. Luna trecută am găsit două: unul pe stada Vârful cu Dor şi altul în spatele reprezentanţei Seat, de pe bulevardul Aurel Vlaicu. Cumpăraseră de la hoţi şi piese de vagoane şi capace de canalizare şi garduri de cimitir. Am confiscat în total peste trei tone de fier. Acum, cele două centre ilegale au fost desfiinţate, administratorii s-au ales cu dosare penale, urmează ca Parchetul să dispună măsurile ce se impun“, a declarat cms. şef Viorel Vasile. Cu privire la OUG 31/2011, poliţistul a susţinut că aceasta a fost dată pentru angajaţii Ministerului Transporturilor, care vor trebui să facă singuri controalele la centrele de colectare. „Nu ştiu ce efect va avea ordonanţa. Angajaţii CFR vor merge în control, însă nu vor putea să intre în curtea societăţilor dacă patronii nu le vor da voie. În schimb, însoţiţi de poliţişti sau de Garda Financiară situaţia ar fi cu totul alta!”, a mai spus cms. şef. Viorel Vasile.