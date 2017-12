Amenzi între 100 şi 5.000 de lei pentru cei care nu protejează natura când merg la picnic

Activităţile de picnic sunt permise doar în zone special amenajate şi în zone indicate, cu condiţia ca cetăţenii să respecte un set de reguli, de la strângerea gunoiului, până la păstrarea liniştii, încălcarea prevederilor legale putând fi sancţionată cu amenzi cuprinse între 100 şi 5.000 de lei. Pentru că an de an, de 1 Mai, mii de români ies pentru a sărbători la grătar sau la picnic, cetăţenii trebuie să ştie că picnicurile pot fi organizate numai în zone special amenajate, potrivit Legii nr. 54/2012. În aceste zone, aparţinând domeniului public ori privat al statului şi/sau al unităţilor administrativ-teritoriale, există utilităţi şi facilităţi pentru desfăşurarea activităţilor de picnic şi aprinderea focului este permisă. Activităţi de picnic, cu excepţia aprinderii focului, sunt permise şi în zonele indicate în planurile de zonificare ale parcurilor aflate în intravilanul localităţilor, precum şi în zonele limitrofe pădurilor situate în intravilanul localităţilor.