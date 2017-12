Amenzi pentru firmele care nu protejează angajații de caniculă

Angajatorii sunt obligaţi ca în zilele caniculare să ia măsuri de protecţie a lucrătorilor, printre acestea fiind asigurarea a cel puţin doi litri de apă pentru fiecare persoană, reducerea activităţii în aer liber şi alternarea perioadelor de lucru cu cele de repaus în locuri umbrite. Cu toate acestea, mulți patroni nu respectă legea și pun astfel în pericol sănătatea angajaților. Tocmai de aceea, Inspecția Muncii (IM) efectuează acţiunile de control în perioadele în care se semnalează temperaturi extreme, care se vor derula toată vara. ”Sub semnul caniculei am efectuat controale la nivel național, prin care am verificat respectarea prevederilor legale pentru protecția angajaților când se înregistrează temperaturi extreme. În perioada iulie - septembrie, rezultatele se comunică săptămânal și considerăm că am reușit să-i conștientizăm pe cei implicați că a proteja și preveni e un câștig atât pentru sănătate cât și pentru afaceri”, a precizat inspectorul general de stat din cadrul IM, Dantes Nicolae Bratu. Potrivit lui, angajatorii nu au stabilit măsurile pentru asigurarea condițiilor de microclimat la locul de muncă în perioadele în care se înregistrează temperaturi extreme, nu au evaluat riscurile la care îi expun pe salariați și nu au respectat măsurile minimale pentru ameliorarea condițiilor de muncă și pentru menținerea stării de sănătate a lucrătorilor. El a mai adăugat și faptul că inspectorii de muncă vor continua inspecțiile și se vor asigura că fiecare măsură dispusă este îndeplinită la termen.

AMENZI DE APROAPE 2 MILIOANE DE LEI În urma acţiunilor de control desfășurate între 20 și 24 iulie, inspectorii au dat amenzi în valoare totală de 422.688 de euro, adică 1.902.100 lei. În domeniul relaţiilor de muncă, la nivel național s-au aplicat amenzi în valoare de 1.591.100 de lei, din care 1.225.000 de lei pentru muncă la negru. Au fost sancţionaţi 268 de angajatori și au fost depistate 153 de persoane care lucrau la negru, iar pentru primirea la muncă a mai mult de 5 persoane fără contracte individuale de muncă, inspectorii de muncă au făcut 4 propuneri de cercetare penală. În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă s-au aplicat amenzi în valoare de 311.000 de lei. Reprezentanții IM nu au făcut publice numele societăților la care s-au găsit nereguli.