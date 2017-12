Amenzi pentru protestele de susţinere a preşedintelui CJ Argeş

Nu mai departe de luni, aflam că jandarmii se pregătesc de război. Şi nu de vreun război cu teroriştii sau cu vreun duşman extern, ci de un război cu românii sătui de abuzurile portocaliilor aflaţi la putere. Înarmarea până în dinţi a jandarmilor vine la foarte scurt timp de la arestarea preşedintelui Consiliului Judeţean Argeş, Constantin Nicolescu, fapt ce i-a pus în gardă pe reprezentanţii opoziţiei, care susţin că azi, mâine sau săptămâna viitoare pot fi următoarele ţinte portocalii. Social democraţii au pichetat, luni, sediile PDL din ţară. La Timişoara, pesediştii au aflat că vor fi amendaţi de jandarmi pentru că nu I-au informat despre miting, deşi organizaţia PSD avea autorizaţie atât de la Primăria Timişoara, cât şi de la Inspectoratul de Poliţie. “O să plătim amenda. Respectăm legea şi dacă asta este legea... Vom vedea de ce nu am obţinut aviz şi de la jandarmerie, pentru că noi am depus cerere”, a declarat preşedintele filialei PSD Timiş, Titu Bojin. La Argeş, autorităţile au amendat atât PSD cât şi PDL, cu 1.000 de lei fiecare, pentru tulburarea liniştii. Trecând peste aceste evenimente, nu putem să nu analizăm în profunzime cazul Nicolescu, materialul de analizat fiind oferit chiar de Tribunalul Argeş. Toată lumea a aşteptat motivarea judecătorilor în cazul arestării preventive a lui Nicolescu. Culmea, din motivarea publică reiese că furcile caudine prin care trece Nicolescu au la origine dorinţa regimului Băsescu de a bifa acte de justiţiei în faţa UE. “Pericolul concret pentru ordinea publică constă şi în aceea că faptele săvârşite de inculpat au o mare rezonanţă (…) asupra celor care ne monitorizează (se ştie că ţara noastră este monitorizată pe probleme de corupţie ori dacă tocmai o persoană care este preşedinte al CJ săvârşeşte astfel de fapte, rezultă cât de bine este privită ţara noastră pe plan extern”, se arată în motivarea Tribunalului Argeş. “Cred că asta pune capac: judecători chemaţi să decidă dacă o persoană va fi anchetată în stare de libertate sau nu se pronunţă de fapt extrem de explicit asupra vinovăţiei şi a săvârşirii unor fapte de corupţie de către Constantin Nicolescu. Aşadar, imaginea României pe plan extern se apără cu arestări în faza de anchetă şi nu cu procese şi eventuale condamnări”, a declarat preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase. Uitându-ne puţin în trecutul sumbru al României comuniste, descoperim cu stupoare că tehnicile aplicate de comunişti în anii ’50 seamănă izbitor cu cele ale lui Băsescu în 2011. În perioada de tristă amintire, procedura de eliminare a celor care nu pactizaseră cu comuniştii era simplă. Într-o primă fază, apăreau articole “demascatoare” în presa controlată 100% de regimul comunist, dar şi în alte publicaţii la adresa celor vizaţi. Sau se prezentau situaţii negative generate de cei care trebuiau să fie eliminaţi. Odată demascaţi, “duşmanii poporului” erau urgent arestaţi, judecaţi sumar şi condamnaţi. Chiar se sărea peste etapa judecării, pentru că mulţi dintre cei încarceraţi nici nu ajungeau în faţa vreunei instanţe. Scandalul \"Nicolescu\" nu are drept subiect acuzaţiile care i se aduc, ci faptul că este considerat în 2011 pericol public pentru unele fapte din 2005 şi, eventual, 2009 şi s-a luat măsura excepţională a arestării preventive. Bâlbâielile justiţiei şi momentul încarcerării lui Nicolescu sunt considerate de Opoziţie, şi nu numai, ca reprezentând comenzi politice. Acuzaţiile Opoziţiei la adresa Puterii au fost însă urgent taxate de „indignaţii\" momentului în atacuri la adresa justiţiei şi dă-i şi luptă cu obstrucţionarea actului de justiţie, cu distrugerea imaginii României etc. Mulţi dintre cei care au trăit acele vremuri de tristă amintire şi astăzi sunt umiliţi de Guvernul Boc prin pensiile mizere pe care le primesc au un sentiment de deja-vu. Sunt oameni care cred că visul de 20 de ani de democraţie s-a terminat şi sunt obligaţi să se trezească pentru a trăi din nou coşmarul dictaturii, care de această dată este portocalie.