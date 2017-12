America în sărbătoare

Anul acesta, ceremoniile de Ziua Naţională a Statelor Unite ale Americii au început încă de la miezul nopţii de duminică spre luni, cu parade şi focuri de artificii în mai multe oraşe. Pe 4 iulie, Statele Unite sărbătoresc 240 de ani de la adoptarea Declaraţiei de Independenţă din 4 iulie 1776. Nici de această dată, americanii nu au făcut rabat de la focuri de artificii, parade sau alte evenimente spectaculoase dedicate acestui moment istoric ce a marcat obţinerea independenţei faţă de Marea Britanie. În Gatlinburg, de 41 de ani are loc, la miezul nopţii, prima paradă din Statele Unite cu ocazia zilei de 4 iulie. Evenimentul organizat în cinstea persoanelor din armata Statelor Unite a devenit un obiectiv turistic important în statul Tennessee. Aici, tot mai mulţi curioşi iau parte, an de an, la spectacole tematice puse în scenă până la finalul lunii iulie.

De artificii s-au putut bucura şi persoanele prezente în Las Vegas, la celebrul Caesar's Palace, dar şi locuitorii din Stevens Point sau New Jersey. Și liderul de la Casa Albă, Barack Obama, a transmis ultimul său mesaj în calitate de președinte al SUA, cu ocazia sărbătorii de 4 iulie. Evenimentele cu ocazia Zilei Independenţei sunt abia la început în Statele Unite, anunţându-se şi de această dată spectacole cu artificii impresionante, parade tematice şi un record de hot dogs consumaţi în cele mai mari oraşe. Circa 214 milioane de cetăţeni americani celebrează, în familie sau în comunităţi, Ziua Independenţei, cheltuind, în total, 6,8 miliarde de dolari pe alimente, arată cifre obţinute de revista ”Forbes”. Conform studiilor efectuate de Federaţia americană de Retail (NRF), 214 milioane de cetăţeni americani din populaţia totală de 323,3 milioane celebrează Ziua Independenţei. Cei mai mulţi - 65% - vor face grătar sau picnic cu rude sau prieteni, de 4 iulie. Fiecare cetăţean american cheltuiește, în medie, 71,34 dolari pe mâncare şi băutură, cu ocazia Zilei Independenţei, precizează NRF. Suma totală cheltuită de 4 iulie la nivelul SUA este de 6,8 miliarde de dolari. Se estimează că 42,6% dintre americani vor celebra Ziua Naţională în comunităţi. Artificiile sunt un spectacol frecvent de 4 iulie. Potrivit Asociaţiei Pirotehnice americane, sutele de tone de artificii folosite anul acesta vor costa 1,09 miliarde de dolari.