America pătimaşilor portocalii

Marele absent al tămbălăului pedelist din ultimele zile a fost deputatul Iorguş. Cu ochii plânşi, susţinătorii săi ne-au mărturisit că, în această perioadă de adânci prefaceri, domnia sa s-a autoexilat în America! Bârfe orăşeneşti. La noi, orice plecare în America este pusă pe seama unui gest disperat şi mai puţin pe setea de cunoaştere a celor care aleg o astfel de destinaţie. Lacătul pus pe uşa uneia dintre locaţiile sale a declanşat isteria zvonisticii în Mangalia, punând în umbră previziunile celor care spuneau că vom fi înghiţiţi, cu fulgi cu tot, cine are aşa ceva?, de un nor vulcanic. Aoleu, aoleu, Iorguş nu se mai întoarce! Văleu, văleu, deputatul meu! Acestea au fost doar câteva dintre refrenele cu care bocitoarele de ocazie au înlăcrimat Mangalia. În paralel, la nivel local, a fost implementat un program de ghicit în zaţ şi în stele, ştiţi dumneavoastră în stelele cui, făcut farmece şi blesteme. Până ieri, pe buzele consilierilor răzvrătiţi au fluturat la greu zeci de întrebări. Se mai întoarce sau nu mentorul nostru iubit? Cine ne mai îndrumă pe noi cum să votăm constructiv în Consiliul Local Mangalia? Cine ne mai învaţă cum să-i dăm la gioale primarului Tusac până îi sare basca din cap? Fără nicio legătură cu subiectul, s-au făcut comentarii pe seama căşunenilor şi a nervozităţii cu care preşedintele Băsescu ne-a prezentat o expunere personală despre bolşevismul portocaliu. S-a mai vorbit, în aceste zile, despre rezervele de “carne de tun” de la Cotroceni, subiect abordat, anul trecut, şi de subsemnatul. De asemenea, fără nicio legătură cu neliniştea celor care, cu multe suspine, i-au dus dorul domnului deputat. În partid însă, cel puţin, cu prilejul ultimei şedinţe a BPJ, absenţa sa a trecut neobservată! Nici măcar presa care se uită în gura sa nu a consemnat acest lucru, ceea ce, pentru un personaj politic cu pretenţiile domniei sale, nu reprezintă un motiv de bucurie. Cu atât mai mult cu cât în teritoriu a fost prezentă şi Elena Udrea, în calitatea pe care o are la nivelul conducerii centrale a partidului! Mai mult decât atât, doamna Udrea a lansat un mesaj destul de dur la adresa pătimaşilor portocalii. Spune domnia sa: “Le-am transmis că este cazul să renunţe la aceste războaie interne, care nu pot aduce decât prejudicii de imagine”. Reproduc declaraţia Elenei Udrea special pentru domnul deputat, cunoscut fiind faptul că dânsul se numără printre pătimaşii cei mai înverşunaţi. Este atât de înverşunat încât, din dorinţa oarbă de a-l pune la pământ pe Tusac, ar fi în stare să blocheze chiar şi proiectele celei care deţine portofoliul de ministru al Turismului! În ce priveşte atitudinea pătimaşilor din echipa lui Iorguş, aceştia şi-au făcut numărul fără a mai fi nevoiţi, ca în alte cazuri derulate până acum, să aştepte indicaţiile domnului deputat. Adevărul este că, în gruparea respectivă, se găsesc prea mulţi indivizi care râvnesc la poziţia de lider. Domnii în cauză au tulit-o din PSD pe motiv că nu erau băgaţi în seamă atunci când se împărţeau funcţiile importante în partid. Cum era de aşteptat, nici în PDL nu sunt suficiente locuri la nivelul la care aspiră respectivii. De aceea, când lipseşte unul dintre ei, cum s-a întâmplat cu Iorguş, se găseşte repede cineva care să-i ia locul fără regrete. Faptul că, într-un moment decisiv pentru soarta alegerilor de partid, nu a fost evocată nici măcar umbra sa, cum se întâmpla altădată, ar trebui să-l pună pe gânduri pe domnul deputat. Ieşirea la rampă a lui Cezar Preda, care a criticat tot ce mişcă în partid, prevesteşte furtuna din PDL…