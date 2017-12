America refuză vaccinarea împotriva gripei noi

O acţiune în justiţie urma să fie declanşată joi, în faţa unui tribunal federal de la Washington, în numele personalului din domeniul sănătăţii din statul New York, care refuză vaccinarea obligatorie împotriva gripei A/H1N1, a declarat un avocat care îi reprezintă. Avoactul Jim Turner, din cadrul biroului de avocatură Swankin and Turner din Washington, a declarat că această procedură vizează Food and Drug Administration (FDA), agenţia americană de reglementare a medicamentelor, pentru autorizarea a patru vaccinuri experimentale împotriva virusului gripei A/H1N1, fără să procedeze la toate testele clinice cerute de legislaţie, care să le demonstreze inocuitatea. „Riscurile pentru sănătate, prezentate de aceste vaccinuri, sînt total necunoscute”, a declarat acesta, precizînd că este vorba despre prima acţiune în justiţie de această natură şi că se va aplica pe întreg teritoriul Statelor Unite în caz de succes. “Vaccinul nu trebuia să fie autorizat atît timp cît FDA nu a terminat testele”, a subliniat avocatul. Reclamanţii estimează că FDA a încălcat criteriile legale cele mai elementare menite să asigure securitatea publicului şi subliniază că vaccinurile sînt distribuite către milioane de americani, inclusiv copii. Jim Turner citează inclusiv posibilitatea ca vaccinul împotriva A/H1N1, sub formă de spray nazal, care conţine viruşi vii atenuaţi, să “declanşeze chiar el pandemia despre care Guvernul federal afirmă că americanii ar trebui să se teamă”. Acest avocat afirmă că FDA a autorizat, de asemenea, utilizarea unui adjuvant, Squalene, pentru a forţa eficienţa unei singure doze de vaccin. Or acest adjuvant poate fi toxic, a spus el. În ceea ce priveşte vaccinurile sub formă de injecţie, care reprezintă marea majoritate, acestea conţin thimerisol, un conservator cu mercur, care creşte riscurile pentru femeile însărcinate, mai ales pentru făt şi pentru copii, a precizat acest avocat. De asemenea, el a criticat imunitatea acordată de autorităţile sanitare americane firmelor farmaceutice, care au produs aceste vaccinuri împotriva A/H1N1 şi care nu pot face obiectul unor procese în caz de efecte secundare. În afară de patru reclamanţi din statul New York, două organizaţii s-au alăturat acestei acţiuni judiciare, şi anume Foundation for Health and Choice şi The National Solution Foundation.

FDA a aprobat utilizarea vaccinului într-o modalitate expeditivă…

Autorităţile sanitare americane au efectuat teste clinice cu cele patru vaccinuri experimentale împotriva gripei A/H1N1 pe cîteva mii de persoane, în ultimele luni, iar FDA a aprobat utilizarea acestora pentru întreaga populaţie într-o modalitate expeditivă, după ce nu a constatat niciun efect secundar serios.

Statele Unite au comandat peste 255 de milioane de doze, dintre care 77 de milioane au fost deja distribuite în cadrul acestei campanii masive de vaccinare, care a fost demarată la începutul lui octombrie. Centrele de Control şi Prevenţie a Bolilor (CDC) din România recomandă vaccinarea pentru grupurile cele mai vulnerabile la această infecţie, adică femeile însărcinate, copiii şi tinerii adulţi cu vîrsta de pînă la 24 de ani, dar şi pentru toţi cei care suferă de anumite probleme medicale cronice. Personalul de îngrijire este, de asemenea, puternic încurajat să se vaccineze.