American Corner marchează Ziua Mondială Anti HIV-SIDA

American Corner din cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea Ovidius a organizat, ieri, activitatea intitulată American Healthcare - World AIDS Day: Voices That Care, Together We Will End It!, cu prilejul Zilei Mondiale Anti HIV-SIDA, activitate la care au participat elevi ai Colegiului Naţional “Mihai Eminescu”, însoţiţi de prof. Laura Mavrodin, profesor de limba engleză. După prezentarea activităţii, elevii au vizionat filmul Philadelphia (1993), în regia lui Jonathan Demme, din distribuţie făcând parte doi mari actori, Tom Hanks şi Denzel Washington, pelicula obţinând două premii Oscar, alte nouă premii şi 12 nominalizări. Această activitate va fi repetată de două ori, vineri, 10 decembrie, între orele 16:00-18:00 şi 18:00-20:00, la cererea studenţilor de la specializarea Drept şi Administraţie Publică, anii I şi II, care vor veni împreună cu prof. Alina Buzarna, doctorand în cadrul aceleaşi universităţi. Adelina Vartolomei, doctorand al Facultăţii de Litere, Universitatea Ovidius va face o prezentare a acestui subiect şi va susţine împreună cu participanţii dezbaterea temelor de interes. Vineri, între orele 16:00-18:00 şi 18:00-20:00 va fi difuzat pentru studenţi filmul documentar HIV=AIDS Fact or Fraud? „Toţi participanţii vor putea împrumuta din colecţia noastră cărţi pe acest subiect, vor primi materiale informative despre cultura şi viaţa din Statele Unite şi un hand-out. Din hand-out se pot afla detalii despre HIV/SIDA, incluzând aici: istoricul bolii, prevenirea, transmiterea, testarea HIV, expunerea la sânge infectat, precum şi statistici despre cazurile mondiale de seropozitivi, quiz, întrebări frecvente, citate şi un glosar de termeni despre HIV/SIDA”, a declarat Rodica Toma, coordonator American Corner. Ziua Mondială SIDA se celebrează cu scopul de a creşte gradul de atenţie privind pandemia SIDA, cauzată de răspândirea infecţiei cu HIV. Această zi se comemorează în amintirea persoanelor care au murit de HIV/SIDA.