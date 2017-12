Americanca Lindsay Davenport, inclusă în International Hall of Fame

Americanca Lindsay Davenport, fost nr. 1 al tenisului feminin și triplă câștigătoare de Grand Slam, a fost acceptată sâmbătă în International Hall of Fame cu prilejul unei ceremonii la Newport, alături de legendarul antrenor de tenis Nick Bollettieri, campioana paralimpică Chantal Vandierendonck, Jane Brown Grimes și Johnm Barrett. Davenport, 38 ani, a declarat că s-a simțit îndrăgostită de tenis încă de la 5 ani, când a lovit prima minge cu racheta. Ea a câștigat US Open în 1998, Wimbledon în 1999 și Australian Open în 2000, plus medalia olimpică de aur în 1996, într-o carieră care s-a întins din 1991 până în 2011. A fost lider WTA pentru 98 de săptămâni.