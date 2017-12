Americanii aşteaptă cu speranţă şi încredere era Obama

Tineri şi vîrstnici, albi şi negri, studenţi şi familişti, oameni de condiţie bună sau modestă, americani din toate colţurile SUA au luat cu asalt capitala Washington, în aceste zile, pentru a fi martori la învestitura noului preşedinte, Barack Obama. O manifestare de entuziasm general animă mulţimile care continuă să sosească în Washington, sfidînd frigul şi condiţiile meteorologice nefavorabile. ”Cred că este cel mai bun lucru de care avea nevoie această ţară”, spune Olivia, care a venit din Palm Beach, Florida, să asiste la învestitură. Originară din Anglia şi devenită recent cetăţean american, ea a fost unul dintre cei aproape o jumătate de million de spectatori care au asistat, duminică, la concertul de muzica pop-rock din faţa Memorialului Lincoln, care a deschis seria manifestărilor inaugurale. Autorităţile estimează, însă, că un număr cel puţin dublu de persoane vor asista, în fîşia de aproape doi kilometri dintre Capitoliu şi obeliscul Washington Monument, astăzi, 20 ianuarie, cînd Barack Obama va depune jurămîntul, devenind oficial cel de-al 44-lea preşedinte al SUA. Angajaţii instituţiilor federale din zona Districtului Columbia au fost liberi luni, în onoarea Zilei Martin Luther King, şi astăzi din convenienţă. Accesul în fîşia numită Mall dintre Capitoliu şi monument a fost deschis la orele 04.00, în această dimineaţă, ceea ce înseamnă că primele persoane care au intrat vor avea de aşteptat şase ore în frig, de aceea au fost instalate puncte de prim ajutor la intrări. Există, de asemenea, posibilitatea unor căderi de lapoviţă şi ninsoare, deşi pînă ieri, vremea a fost lipsită de precipitaţii. Această situaţie ar complica şi mai mult lucrurile, spectatorii neavînd voie cu umbrele la ei, recipiente cu lichide şi pachete.

Poliţia nu şi-a manifestat vizibil prezenţa, pînă în prezent, cu excepţia punctelor de interzicere a circulaţiei în oraş, în general controlul mulţimilor şi orientarea fiind lăsate în seama voluntarilor din Comitetul de Învestitură. Prezente în număr mare (peste 40.000), poliţia şi forţele de ordine supraveghează în principal siguranţa participanţilor la manifestări. Printre recomandările făcute spectatorilor se numără şi aceea ca părinţii care îşi aduc copiii mici să asiste la învestitură să le ataşeze o etichetă cu numele şi un număr de telefon, în eventualitatea în care aceştia s-ar pierde de părinţi în mulţime. Comercianţii de suveniruri nu au lăsat să treacă neexploatată febra aproape mesianică din jurul noului preşedinte, împînzind zonele intens circulate şi oferind spre vînzare orice obiect cu chipul lui Barack Obama, de la insigne şi tricouri pînă la goblenuri, jucării şi chiar apă îmbuteliată marca Obama. Un post de radio local şi-a schimbat pur şi simplu denumirea în Obama FM.

Entuziasmul popular nu este efectul şarmului personal al lui Barack Obama, ci este dat de realitatea dură care îi face pe mulţi americani să îl identifice cu un simbol al schimbării, care să le canalizeze voinţa spre mai bine. Speranţa pe care şi-o pun americanii în noul preşedinte este direct proporţională cu nemulţumirea faţă de starea economică actuală. Dincolo de orice date economice specifice, 92% dintre ei sînt de părere că economia este într-o situaţie foarte proastă, iar 83% apreciază că traiul de zi cu zi s-a înrăutăţit faţă de acum cinci ani – ambele cifre record, potrivit unui sondaj New York Times/CBS.

În mijlocul starurilor, Barack Obama a invocat solidaritatea americanilor

Barack Obama a invocat solidaritatea americanilor, duminică, înconjurat de o pleiadă de staruri venite să-i celebreze investitura, în faţa a sute de mii de persoane, într-un loc simbolic din Washington, Lincoln Memorial. Începutul mandatului noului preşedinte va fi marcat de o serie de probleme: recesiunea, închiderea centrului de detenţie de la Guantanamo, retragerea trupelor din Irak, suplimentarea numărului de trupe în Afganistan şi desigur, criza din Orientul Mijlociu.

Îmbrăcat într-un palton negru, Barack Obama a apărut surîzător, duminică, deasupra scărilor de la Lincoln Memorial, transformat în scenă de concert rock, însoţit de soţia sa, Michelle, îmbrăcată într-un elegant mantou crem. În faţa lor, o mulţime imensă şi compactă ocupa zona Mall, peluza vastă care se întinde pînă la Capitoliu, sediul Parlamentului unde Barack Obama îşi va depune jurămîntul astăzi. “Ceea ce îmi dă speranţă mai presus de toate, nu sînt pietrele şi marmura care ne înconjoară, ci ceea ce umple spaţiile. Sînteţi voi, americani de toate rasele, veniţi de peste tot, de toate condiţiile, voi cei care aţi venit aici deoarece credeţi în ceea ce ţara noastră poate fi”, a subliniat Obama, luînd cuvîntul la sfîrşitul concertului gratuit. Vocea lui Bruce Springsteen s-a auzit deasupra scărilor de la Memorial, locul unde Martin Luther King, liderul de culoare asasinat, pronunţase în 1963 faimosul său discurs “I have a dream” (Am un vis) asupra uniunii raselor. Spectacolul s-a continuat, alternînd cîntece şi lecturi de texte istorice, cu staruri precum U2, Jon Bon Jovi, Mary J. Blige, Beyonce, Shakira. În încheierea cîntecului său “In the Name of Love”, Bono, solistul formaţiei U2, a evocat “visul irlandez, visul european, visul african, visul israelian şi, de asemenea, visul palestinian”.

Astăzi, după ce luminile ultimelor baluri se vor stinge, capitala americană va deveni mai sîrguincioasă, cu o nouă administraţie care şi-a luat angajamentul să înceapă imediat lucrul.