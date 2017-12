Americanii au plecat la Babadag

Puşcaşii marini împreună cu un pluton de cercetaşi şi-au mutat cartierul general din „home away from home“, Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, în Poligonul Babadag pentru a începe exerciţiile de menţinere a păcii împreună cu militarii români. Timp de două săptămâni, plutonul de cercetaşi şi forţele române îşi vor întări abilităţile în întregul spectru de formare pentru operaţiuni de menţinere a păcii, inclusiv arme neletale. „Am pregătit exerciţiile în funcţie de ceea ce soldaţii români vor să înveţe. Am adăugat câteva clase pentru „Operaţiuni Militare în Zone Urbane“ având în vedere că militarii sunt foarte interesaţi de aceste proceduri“, a declarat sg. Shane Cell, şeful plutonului de cercetaşi. „Acest exerciţiu este o oportunitate pentru noi, ca fraţi în luptă, să cunoaştem capacităţile şi limitele fiecăruia. Exerciţiul este împărţit în 14 segmente diferite care acoperă o varietate foarte mare de proceduri NATO, de la bombe artizanale şi escortare de convoi, până la operaţiuni de menţinere a păcii“, a declarat lt. Marc Tucker, din cadrul 1st Tank Battalion. Totodată, militarii americani spun că aceste exerciţii sunt „o stradă cu două sensuri“ şi că aşteaptă să înveţe lucruri interesante din experienţa pe care au dobândit-o militarii români în teatrele de operaţie. (F.C.)