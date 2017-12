Americanii i-au colindat pe constănţeni

PREMIERĂ Constănţenii care au fost prezenţi, ieri seară, la Casa de Cultură a Sindicatelor au asistat, în premieră, la un show autentic american, cu încărcătură spirituală. Celebrul grup de muzică gospel Virginia State Gospel Choral, care i-a cucerit pe americani prin prestaţia de la show-ul „America's got Talent” şi pe europeni prin show-uri live în perioadele marilor sărbători creştine, a ajuns şi la Constanţa, unde a susţinut spectacolul „Celebrate Christmas”. Cei peste 30 de de artişti americani de culoare au venit direct de la Vatican, unde au susţinut trei concerte consecutive, fiind un grup extrem de apreciat în statul papal. Prezenţa grupului la Constanţa s-a datorat colaborării companiilor de spectacole MM Pro Art Enterprise şi SC Bravo Dance SRL, cu sprijinul Fashion TV România.

CORALĂ INEDITĂ Publicul curios şi dornic de muzică de calitate nu a avut ce regreta şi a fost uimit de interpretarea grupului de solişti, care a realizat o intrare în scenă surprinzătoare. Printre cei aflaţi în sală s-au numărat şi fratele primarului Constanţei, Mihai Mazăre, alături de preşedintele Fashion TV România, Nelu Mirea.

Soliştii au intrat în sală chiar pe uşa de acces a spectatorilor şi au format două coloane, de o parte şi de alta a sectorului cu scaune, flancând practic publicul şi încântându-l îndeaproape cu ritmurile piesei „Walk in Jerusalem”. După această intrare spectaculoasă, soliştii vocali şi-au ocupat locurile pe scenă, îmbrăcaţi în robele specifice comunităţilor creştine din sudul Statelor Unite.

Îmbinarea vocilor masculine şi feminine în interpretarea pieselor gospel, stilul creştin al comunităţilor afro-americane cu influenţe jazz şi blues, a ţinut publicul conectat într-o atmosferă specială. Pe lângă încărcătura religioasă, interpretarea jovială, într-un ritm mult mai alert decât majoritatea stilurilor muzicale religioase, a contribuit la o bună-dispoziţie evidentă a celor din sală. Soliştii au folosit dansul şi mişcările energice ale trupului în timpul interpretării pieselor, fiind perfect sincronizaţi, încă un detaliu important ce a demonstrat live de ce stilul gospel, considerat cândva exclusivist, a ajuns unul căutat şi apreciat în întreaga lume.

SIR PERRY A. EVANS: „AM AUZIT CĂ PE AICI, VARA, AU LOC „FIESTE” CA LA SPANIOLI” Extrem de disciplinaţi, zâmbitori şi cu un entuziasm natural, tinerii artişti ai grupului american au susţinut o oră de repetiţii înainte de show, prilej cu care, în mod extrem de deschis, şi-au expus curiozitatea şi dorinţa de a vedea şi a afla cât mai multe despre România. Directorul coralei, Perry A. Evans, s-a declarat emoţionat să cânte în faţa unui public despre care nu cunoaşte prea multe la prima mână. „Am ajuns în Bucureşti luni noapte, după care am fost aduşi cu un autobuz direct la Constanţa. Am mâncat foarte bine aici, şi la hotel, dar şi în Bucureşti, după zbor. Am mâncat friptură, paste... nişte gusturi şi arome pe care nu le-am mai întâlnit. Am auzit că pe aici, în timpul verilor, au loc „fieste” ca la spanioli. Venim din Vatican, unde am fost primiţi fantastic de un public mixt. Peste tot pe unde mergem, publicul ne urmăreşte atent şi curios, dar la final izbucneşte în bucurie”, a declarat directorul coralei, Perry Evans.

Printre artiştii coralei se află şi compozitorul J. David Bratton, autorul piesei „Every Praise“, care ocupă, de 15 săptămâni, locul 1 în topul American Billboard. El a mai fost, în treacăt, prin România, ţară de care a auzit prima oară datorită Nadiei Comăneci şi unde s-a arătat dornic să vadă pe viu cât mai multe. „Scriu cântece gospel de peste 13 ani. Am auzit de România prima oară odată cu performanţele Nadiei Comăneci, pe care o iubim foarte mult acolo. Am văzut că oamenii sunt foarte calzi aici, foarte primitori, glumeţi şi înţeleg engleza. Am mâncat aici lucruri de care nu am ştiut că există, dar nu le pot pronunţa exact denumirea. Tot ce mi s-a pus în faţă am mâncat cu poftă. Am citit multe despre Dunăre şi despre Delta Dunării. Vreau să văd Delta măcar o dată în viaţă, iar mâine (n.r. - azi) merg să văd marea. Le doresc românilor sărbători fericite şi doresc să revenim. De aici plecăm în Ungaria şi Elveţia, iar sărbătorile le vom face la Roma şi abia în ianuarie ne întoarcem în State. Am să revin în România în mod sigur, cu corala sau singur”, a declarat, vizibil încântat, compozitorul J. David Bratton.