Americanii îşi dau Bac-ul la Constanţa

Prima sesiune a SAT (Scholastic Aptitude Test) la Constanţa, echivalentul examenului de bacalaureat american, s-a încheiat. Începând cu iunie 2010, Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) Constanţa a devenit centru de testare SAT, examen organizat de ETS (English Testing Services). Evaluarea este obligatorie pentru elevii care doresc să urmeze o facultate în SUA. La examenul organizat pentru prima dată în Constanţa pe 5 iunie, au participat 18 candidaţi. Dintre aceştia, trei sunt constănţeni. „Este vorba despre doi elevi ai CNMB şi de o absolventă CNMB, care în prezent este studentă în Bucureşti. Ea intenţionează să-şi termine studiile în Bucureşti, după care să plece în SUA pentru a urma cursurile unei universităţi americane”, a declarat prof. coordonator al Centrului SAT, Florina Niculescu, cadru didactic al CNMB. Un alt candidat a fost chiar un cetăţean american, fiica unor angajaţi ai Consulatului SUA în România. De asemenea, potrivit prof. Florina Niculescu, printre candidaţi s-a numărat şi Alexandru Geoană, fiul preşedintelui Senatului, Mircea Geoană. „Locurile de la centrele SAT din Bucureşti erau ocupate şi s-au orientat pentru Constanţa. Pentru că am primit dreptul de a organiza testarea cu doar câteva zile înainte de sesiune, numărul celor înscrişi a fost mai mic, prin urmare, am avut locuri disponibile”, a declarat coordonatorul centrului.

REZULTATE CONFIDENŢIALE. Testul SAT are două componente: SAT Reasoning Test (unde punctajul maxim care poate fi obţinut este de 2.400 de puncte) şi SAT Subject Test (punctaj maxim de 800 de puncte). Evaluarea candidaţilor a început la 7.45 şi s-a încheiat în jurul orei 13.20. „Au fost candidaţi care au terminat mult mai repede, durata examenului depinzând în funcţie de numărul probelor alese. De exemplu, a fost un candidat care a susţinut o singură probă şi a terminat examenul după o oră”, a declarat prof. Florina Niculescu. Ea a adăugat că admiterea la facultăţile americane este condiţionată de promovarea SAT. Candidaţii vor afla rezultatele peste aproximativ trei săptămâni. Acestea vor fi trimise de reprezentanţii ETS pe e-mailul candidaţilor. De asemenea, candidaţii îşi pot accesa contul de pe site-ul SAT pentru a afla cum s-au descurcat. Faţă de examenul de bacalaureat din România, SAT se susţine de şase ori pe an (ianuarie, mai, iunie, octombrie, noiembrie şi decembrie), ceea ce face ca perioada de aşteptare în cazul în care candidatul care nu a promovat testul şi vrea să-l repete să fie mai mică. Subiectele au fost trimise de o comisie a ETS din Texas, New Jersey. Bacalaureatul american se susţine, deja, în localităţile Bucureşti, Cluj şi Iaşi.