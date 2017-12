Americanii nu au bani pentru o nouă misiune spaţială pe Lună

NASA nu are suficiente fonduri pentru a-şi trimite astronauţii pe Lună pînă în 2020 şi nici destinaţia nu pare a fi printre cele mai oportune alegeri, conform celei mai recente analize a proiectelor spaţiale. Deşi are doar un rol consultativ, The Human Space Flight Plans Committee (Comitetul de Planificare a Zborurilor Spaţiale) poate să răstoarne toate planurile programului spaţial. Aprobat de preşedintele Obama şi condus de astronautul Norman Augustine, acum retras din activitate, comitetul format din zece specialişti a avut, în ultimele săptămîni, un maraton de şedinţe, organizat cu scopul de a pune la cale o strategie viabilă pentru NASA, pentru următorii 20 de ani. Concluziile studiului realizat de acest board urmează să fie făcute publice la sfîrşitul lui august.

Potrivit membrilor comitetului, nu există nicio soluţie realistă prin care americanii să ajungă din nou pe Lună pînă în 2020, scop fixat încă din vremea administraţiei Bush, în 2004. Aselenizarea ar fi posibilă, teoretic, doar dacă NASA dezafectează staţia orbitală internaţională, făcînd-o să se prăbuşească în Pacific, în 2016. Comitetul intenţionează să prezinte administraţiei prezidenţiale mai multe soluţii, unele dintre depinzînd însă de mărirea fondurilor necesare programelor spaţiale. Acestea înghit, în prezent, aproape zece miliarde de dolari pe an. Printre proiectele de care sînt atraşi membrii comitetului se numără şi aşa-numitul Deep Space, care i-ar deplasa pe astronauţi cu mult dincolo de orbita inferioară a Pămîntului, în apropierea unor asteroizi învecinaţi cu planeta.