Americanii preferă filmele de groază cu... avioane!

Thrillerul "Snakes on a Plane" s-a impus pe prima poziţie a box-office-ului nord-american, în weekend-ul trecut, fără să aibă însă succesul scontat. "World Trade Center" al lui Oliver Stone a rămas pe poziţia a treia, unde s-a instalat de la lansare, în timp ce comedia "Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby" a căzut pe locul al doilea, a indicat societatea specializată Exhibitor Relations.

"Snakes on a Plane", un thriller regizat de David Ellis, cu Samuel L. Jackson în rolul principal, povesteşte panica pasagerilor unui avion de linie între Hawaii şi Los Angeles, în care un criminal eliberează şerpi veninoşi. În pofida subiectului spectaculos şi a reclamei agresive pe Internet, filmul nu a reuşit să adune decît 15,3 milioane de dolari în zilele de vineri, sîmbătă şi duminică, în Statele Unite şi Canada. "Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby" a obţinut încasări de 14,1 milioane de dolari şi atinge un total de 114,7 milioane de dolari pentru trei săptămîni de exploatare. Cu încasări de 10,8 milioane de dolari, "World Trade Center", care povesteşte supravieţuirea miraculoasă a doi poliţişti trimişi în misiune în turnurile gemene din New York, la 11 septembrie, s-a clasat pe locul al treilea. El este urmat de comedia "Accepted", cu încasări de 10,1 milioane de dolari în prima săptămînă de la lansare. Filmul este povestea unui tînăr respins de toate universităţile, care decide să-şi înfiinţeze propria facultate. Pe poziţia a cincea, comedia sentimentală "Step Up" a adunat 9,9 milioane de dolari pentru cea de-a doua săptămînă de la lansare. Urmează apoi comediile ""Barnyard" (7,5 milioane) şi "Little Miss Sunshine" (5,7 milioane de dolari).

Ultimele locuri ale clasamentului sînt ocupate de "Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest" (5 milioane de dolari, comedia "Material Girls" (4,6 milioane) şi filmul horror "Pulse" (3,5 milioane).