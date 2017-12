Americanii se radicalizează

Procurorul general al SUA a avertizat, miercuri, în legătură cu o radicalizare din ce în ce mai mare a americanilor în ultimele luni, la două zile după ce şapte persoane au fost arestate în Carolina de Nord, pentru că ar fi plănuit atacuri teroriste în străinătate. Eric Holder şi-a exprimat îngrijorarea în legătură cu persoanele care pleacă în străinătate şi se întorc în SUA cu scopul de a face rău poporului american. ”Ţipetele constante de ameninţare, genul de lucruri de care trebuie să fii conştient, întreaga noţiune de radicalizare este ceva ce nu plana atît de clar în urmă cu cîteva luni”, a spus Holder într-un interviu acordat ABC News. Luni, procurorii au anunţat că şapte persoane au fost puse sub acuzare în Carolina de Nord, pentru că ar fi urmărit să lanseze atacuri în străinătate şi pentru posesie de numeroase arme. Liderul grupului, Daniel Patrick Boyd, antrenat în Afganistan şi Pakistan, în perioada 1989-1992, şi-a folosit experienţa pentru a pregăti luptători, pentru a strînge bani şi a lansa atacuri în străinătate, potrivit actului de acuzare. El i-ar fi atras şi pe cei doi fii ai săi în această schemă. SUA se află în alertă sporită, după ce în 11 septembrie 2001, militanţi al-Qaida au deturnat avioane şi au provocat moartea a 2.749 de persoane. În cel mai grav caz de terorism intern din SUA, Timothy McVeigh a fost executat, cu trei luni înainte de atacurile din 11 septembrie, pentru uciderea a 168 de persoane, după ce a detonat o bombă într-o clădire federală din Oklahoma City, în 1995. Eric Holder şi-a exprimat îngrijorarea şi în legătură cu un grup de somalezi care au plecat din regiunea Minneapolis pentru a se alătura unui grup islamist care luptă în ţara lor de origine. FBI anchetează în prezent dacă tinerii americani au fost recrutaţi de această grupare pentru a lupta împotriva Guvernul somalez, susţinut de Occident.

La rîndul său, secretarul american pentru Securitate Internă, Janet Napolitano, le-a cerut, miercuri, cetăţenilor americani să îşi unească forţele cu cele ale reprezentanţilor legii, pentru a lupta împotriva ameninţării teroriste, din ce în ce mai difuză şi adesea provenind din interior. ”Avem nevoie de o cultură a responsabilităţii colective, o cultură în care fiecare, individual, să înţeleagă care este rolul său”, a declarat Napolitano, într-un discurs rostit la New York. Cetăţenii obişnuiţi reprezintă adesea prima linie de apărare, a subliniat ea, evocînd arestarea celor şapte americani. Napolitano a insistat asupra rolului internetului şi noilor mijloace de comunicare, care au făcut ameninţările mai complexe decît erau în momentul atentatelor din 11 septembrie 2001. ”Această caracteristică necesită un răspuns mult mai important din partea societăţii”, a afirmat ministrul, adăugînd că ”americanii trebuie educaţi de la cele mai fragede vîrste cum să reacţioneze dacă, de exemplu, sînt într-un aeroport şi văd un pachet lăsat fără supraveghere”. Napolitano, care a mers la locul atentatelor din 11 septembrie, a anunţat că va acorda 78 de milioane de dolari echipelor însărcinate cu antiterorismul în transporturile publice. Aceste fonduri vor permite finanţarea salariilor a 240 de agenţi ai forţelor de ordine în 15 reţele de transport. Operaţiunea are ca scop prevenirea şi detectarea explozibilor. Circa 35 de milioane de dolari vor fi alocaţi numai oraşului New York, care are cea mai aglomerată reţea de transport în comun din lume.

Janet Napolitano a insistat şi asupra faptului că administraţia Obama este hotărîtă să apere libertăţile civile încălcate de George W. Bush. Ea a evocat necesitatea respectării moscheilor şi celorlalte instituţii musulmane, afirmînd că este nevoie de foarte mare atenţie, pentru a nu împiedica exercitarea liberă a religiei.