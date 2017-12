Americanii se tem acum de atacuri teroriste mai mult decât în perioada de după 9/11

Numărul americanilor care se tem în prezent de posibile atacuri teroriste din partea grupării jihadiste Statul Islamic, ce operează în Siria și Irak, îl depășește substanțial pe acela al cetățenilor americani preocupați de amenințările teroriste înregistrat în perioada imediat următoare evenimentelor de la 11 septembrie 2001, conform unui sondaj realizat de postul de televiziune NBC News și publicația ”Wall Street Journal”. Potrivit acestei cercetări sociologice, 47% dintre americani cred că țara lor este protejată mai slab de eventuale atacuri teroriste decât înainte de prăbușirea turnurilor gemene (WTC). De asemenea, proporția persoanelor intervievate care cred că viața în SUA a devenit mai sigură după evenimentele de la 9/11 este de numai 26%. În același timp, 61% dintre cetățenii americani cred că utilizarea forței militare împotriva jihadiștilor Statului Islamic este în interesul țării. În conformitate cu un sondaj efectuat anul trecut, doar 21% dintre americani au fost favorabili trimiterii de trupe de către SUA în Siria pentru înlăturarea regimului lui Bashar al-Assad. Potrivit actualului sondaj, numai 32% dintre americani sprijină politica externă promovată de administrația Obama. Această cercetare sociologică, efectuată între 3 și 7 septembrie 2014, a implicat peste 1.000 de persoane, având o marjă de eroare de 3,1%.

În dimineața zilei de 11 septembrie 2001, un comando de 19 teroriști, având legătură cu rețeaua al-Qaida, a deturnat patru avioane de pasageri. Două avioane au lovit World Trade Center, în partea de sud a Manhattan-ului din New York. Un incendiu s-a declanșat la etajele superioare ale clădirilor-turn, iar la puțin timp după aceea, acestea s-au prăbușit, făcând un număr mare de victime. Al treilea avion de pasageri a fost îndreptat asupra clădirii Pentagonului. Atacurile teroriste de 11 septembrie s-au soldat cu peste 3.000 de morți și au declanșat războiul american împotriva terorismului.

Politicieni, familiile celor care au murit în atacurile teroriste și demnitari s-au adunat ieri pentru a ține un moment de reculegere și pentru a asculta numele celor aproape 3.000 de victime, la New York, Washington și pe câmpul din Shanksville, Pennsylvania, unde s-a prăbușit un alt avion deturnat de teroriști. La New York, aceasta a fost prima ceremonie de comemorare organizată de la deschiderea muzeului 9/11 și a clădirii adiacente unde se găsesc rămășițele umane neidentificate de la locul atentatelor. Oficialii afirmă că aceasta este o etapă extrem de importantă pentru familiile victimelor. Deși lucrările de reconstrucție au fost afectate de întârzieri, doi dintre zgârie-norii construiți pe locul unde se înălțau turnurile gemene sunt acum deschiși publicului, în timp ce World Trade Center 1, cel mai înalt zgârie-nori din emisfera vestică, urmează să fie deschis la sfârșitul acestui an. Președintele Barack Obama a rostit, ieri, un discurs la Pentagon, în cadrul unei ceremonii private unde au fost prezente rudele persoanelor ucise în atacurile teroriste din 2001. Singura ceremonie deschisă publicului larg a fost la Flight 93 National Memorial din Pennsylvania, care marchează locul prăbușirii unuia dintre cele patru avioane deturnate de teroriști. Medalia de Aur a Congresului, cea mai înaltă distincție civilă americană, acordată pentru a-i omagia pe pasagerii și echipajul care s-au aflat la bordul avionului prăbușit, a fost expusă pentru prima dată în public.