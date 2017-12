Americanii şi românii din SUA îşi aleg preşedintele

Astăzi este o zi istorică în SUA, când se alege un nou preşedinte. Campania electorală s-a încheiat, după luni de zile în care au fost cheltuite sume inimaginabile pentru convingerea alegătorilor. Preşedintele Barack Obama speră ca dinamismul să-i asigure încă un mandat la Casa Albă, în ciuda ultimilor patru ani dificili, în care s-a confruntat cu numeroase probleme, în special de natură economică. Rivalul său republican, Mitt Romney, le-a spus susţinătorilor săi ca votul este o ocazie bună de a privi spre viitor.

O echipă Neptun Tv a încercat să realizeze o radiografie a campaniei şi a şanselor celor doi, deplasându-se în cea de-a treia metropolă americană ca mărime din SUA, Chicago. Bineînţeles, opiniile sunt pro şi contra Obama. Primul personaj cu care reporterul Neptun Tv Lavinia Sârbu a stat de vorbă a fost portarul unui hotel. E interesat de politică: “Ţinem toţi cu Barack Obama. Este timpul pentru o schimbare! Avem mai multe probleme politice. Una dintre ele este un tip pe nume Mitt Romney. Cred că preşedintele Obama a început să aducă ţara pe făgaşul normalităţii. Vorbim despre problemele care au apărut înaintea mandatului său. El a început să lucreze pentru soluţionarea lor, însă e nevoie de timp. Cred că dacă va avea ocazia, va continua să îmbunătăţească economia, să facă bine ţării”, a declarat acesta. Un american din Nebraska a mărturist că va vota, dar nu cu Obama: “În urmă cu doar două zile, Mitt Romney a declarat că nu va pierde timpul vorbind despre eşecurile predecesorilor săi, ci va acţiona pentru ca SUA să-şi revină din punct de vedere economic. Discursul său i-a convins mai ales pe cei supăraţi de criza economică şi mai ales de lipsa locurilor de muncă. Cred că nu ne trebuie încă patru ani cu Obama. Avem cea mai crescută rată a somajului. Ultimii patru ani au fost cei mai grei. Cred că Mitt Romney va face o treabă mai bună”.

ROMÂNI LA VOT Echipa Neptun Tv care se află în Chicago i-a cunoscut pe câţiva dintre membrii comunităţii de români, deplasându-se la Biserica Ortodoxă Naşterea Domnului, în Far North Chicago. Acolo, duminică fiind, circa 350 de români asistau la slujbă. Românii care trăiesc în SUA au învăţat cât de important este să mergi la vot. Ei sunt convinşi că viitorul SUA depinde şi de ei. Ovidiu Iuhas, vicepreşedintele Consiliului Parohial, merge la alegeri, a fost şi la precedentele. “Bineînţeles că tot cetăţeanul, american sau imigrant, vrea să crească economia, să aibă o viaţă mai bună. Asta nu înseamnă că nu avem o viaţă decentă. Vrem să fie ca acum 10 ani”, a declarat el. Elena Andrei, preşedintele Comitetului de Femei Chicago, speră să fie totul bine şi, la fel ca şi prietenilor săi, nu îi este indiferent cine va fi ales preşedintele SUA. Biserica Ortodoxă Română Naşterea Domnului din Chicago a fost ridicată în 1939 şi strânge în jurul ei 1.500 de enoriaşi din cei circa 75.000 de români care trăiesc în Chicago.

După popasul la biserică, echipa Neptun Tv s-a îndreptat spre un alt cartier al metropolei, în North Chicago, unde a zărit numele Bucureştiului pe firma unui local al cărui patron este un român din Valea Timocului. Branko Podrumedic, patronul restaurantului The Little Bucharest (Micul Bucureşti) crede că Obama este foarte popular pentru că nu este prea conservator. De altfel, acesta are şi o poză alături de Obama, expusă la loc de cinste în localul său. De numele lui Branko Podrumedic se leagă Chigaco’s Taste of Romania, un festival care din anul 1991 aduce, la Chicago, savoarea tradiţiilor şi culturii româneşti.