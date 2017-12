Americanii vor legi mai dure în privința armelor și interzicerea celor de asalt

03:32:04 / 25 Iulie 2016

Al doilea amendament

La proclamarea Independentei Statelor Unite, a fost creata Constitutia, care este legea in USA. De-a lungul anilor, au fost aduse imbunatatiri (eliberarea sclavilor, acordarea votului femeilor, negrilor) si altele care sint exprimate in Amendamente. Citeva Amendamente au fost scrise odata cu Constitutia. Tatii Republicii au avut o viziune asupra ceea ce avea sa devina cel mai democratic stat din lume, care tocmai Constitutiei a ajuns cel mai puternic din lume. Amendamentul 1 prevede libertatea cuvintului si a religiei si separarea religiei de stat Amendamentul2: Pentru a apara Republica de tirania guvernului, militiile (grupari de civili) au dreptul de a avea si purta arme. Nu cred ca sint multi in USA care sa nu aiba arme. Democratii, vrind extinderea puterilor guvernului asupra cetateanului, vor sa ia sau limiteze dreptul de a purta arme al cetateanului. Tot ce auziti in RO despre limitarea armelor sind dorinte ale sceleratilor grandomani. Nimeni nu va putea ataca Amendamentul 2!