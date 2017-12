Americanul care a născut vrea să divorţeze

Thomas Beatie, cunoscut în întreaga lume ca bărbatul... gravid, după ce în urmă cu câţiva ani a ţinut prima pagină a ziarelor din Phoenix, Arizona, unde locuieşte, este din nou în atenţia presei. De această dată, omul are probleme în căsnicie şi vrea să divorţeze. Thomas s-a căsătorit cu Nancy în 2003 şi de atunci a adus pe lume trei copii. Potrivit avocatului său, bărbatul de 37 de ani a depus actele de divorţ dar judecătorii din Phoenix vor mai multe informaţii, pentru a determina dacă actul de căsătorie în sine este valid!

Născut în Hawaii, ca femeie, Thomas a recurs la o operaţie de schimbare de sex şi la tratamentul adecvat, înainte de a se căsători şi, potrivit avocatului său, el a fost recunoscut oficial ca bărbat, de autorităţile din Hawaii, care i-au eliberat, de altfel, un nou act de identitate pe numele de Thomas Beatie. Judecătorul din Arizona vrea să vadă în ce măsură actul de căsătorie este legal, de vreme ce Thomas şi-a păstrat şi organele sexuale femeieşti şi a putut naşte trei copii, în timpul mariajului cu Nancy. Avocatul lui Thomas, David Michael Cantor, recunoaşte că are de-a face cu un caz unic în instanţă dar a declarat că va lupta pentru clientul său. ”Thomas este devastat de întorsătura pe care a luat-o procesul său de divorţ, pentru că judecătorul aproape că i-a spus că nu poate fi considerat o persoană reală, de vreme ce are acte de identitate de bărbat dar are şi organe sexuale de femeie şi a şi născut de trei ori”, a explicat Cantor.

Dacă mariajul lui Thomas Beatie ar fi declarat nelegal, acesta nu ar trebui să mai plătească vreo pensie alimentară pentru întreţinerea fostei soţii şi a celor trei copii născuţi de el. Thomas nu îşi doreşte însă acest lucru, pentru că asta ar însemna că ar fi declarat practic handicapat, din cauza neclarităţilor privind sexul său! Procesul se anunţă de durată şi încă nu a fost luată în calcul şi custodia copiilor!