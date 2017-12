„Amforistul” Corneliu Nazarevsky, la prima expoziţie personală

Careul Artelor „Amfora” a organizat, joi seară, la Cercul Militar Constanţa, în cadrul căruia funcţionează, un nou eveniment expoziţional. Este vorba despre prima expoziţie personală a „amforistului” Corneliu Nazarevsky, care reuneşte o serie de creaţii inspirate, în principal, de lungile călătorii pe mare ale autorului, fost comandant de vas, în prezent pensionar. Vernisajul s-a desfăşurat în prezenţa unui public numeros din rândurile căruia au făcut parte rude şi prieteni ai artistului, cât şi membrii Careului Artelor „Amfora”. Despre lucrările expuse a vorbit lect. univ. dr. Gheorghe Caruţiu, renumitul plastician dobrogean remarcând permanenta căutare a autorului, etapele sale de creaţie în definirea unui stil personal şi anticipându-i apropierea de un stil mai simplu, în care să predomine culoarea.

Picturile în ulei pe pânză şi carton au fost realizate pe parcursul câtorva decenii de viaţă şi reflectă stiluri diferite, de la fauvism la impresionism şi chiar pointilism. De la portrete la peisaje locale sau din cele mai îndepărtate colţuri ale lumii, lucrările lui Corneliu Nazarevsky surprind aspecte inedite şi feerice: apus de soare la Marea Egee, în insula grecească Samos, un far de pe coasta Africii sau o barcă de pescari în Danemarca. Cea mai veche creaţie este o pictură cu bujori, realizată de Corneliu Nazarevsky în urmă cu mai bine de patru decenii.

„Este prima mea expoziţie personală, lucrările au fost realizate în timp, cea mai veche este realizată acum mai bine de 40 de ani. Creaţii mai vechi sunt şi un autoportret, un portret al soţiei, însă cele mai multe sunt realizate în ultimul an”, a precizat autorul. „Fiind mai liber şi la pensie, am revenit la pictat. Veţi observa că sunt stiluri diferite, am fost într-o continuă căutare, pentru că nu m-am hotărât niciodată la ce stil să mă opresc. Am făcut şi nişte lucrări în stil fauve dar în rest, sunt creaţii cu tendinţă spre impresionism - ceea ce mi-a plăcut mie cel mai mult - şi chiar pointilism. În timpul voiajelor, nu am putut decât să fac poze, care, acum, îmi amintesc de viaţa dusă pe mare. Am călătorit mult, Oceanul Atlantic, de la cap la cap, Marea Mediterană, nu mai spun... În nord, am ajuns în Danemarca, America de Nord, Canada, un timp am lucrat în Golful Labrador, la pescuit oceanic, între gheţuri, era foarte periculos”, îşi aminteşte fostul comandant de vas.

Publicul pasionat de artă de la malul mării are prilejul să se delecteze cu lucrările expuse pe simeze, la Cercul Militar, până pe 22 iunie, zilnic, între orele 10.00 şi 14.00.