Amical de gală pentru FC Viitorul

După trei ani de la promovarea în Liga I, FC Viitorul se pregătește asiduu să revină acasă, urmând ca din sezonul următor să dispute meciurile de pe teren propriu pe arena principală de la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”. Terenul din cadrul complexului sportiv de la Ovidiu se află în plin proces de modernizare, iar oficialii grupării de pe litoral speră ca lucrările să se încheie cu o săptămână înaintea debutului noului campionat, care va avea loc pe 11 iulie. Dacă totul se va termina la timp, noul stadion va fi inaugurat cu ocazia unui meci amical în compania uneia dintre echipele de top din Grecia, cel mai probabil pe 5 iulie. „Totul depinde de noi, de aceea data nu a fost încă fixată, dar intenționăm să inaugurăm arena cu un meci împotriva celor de la Panathinaikos Atena sau PAOK Salonic. Suntem în grafic, iar joi vom avea o întâlnire cu toți responsabilii cu efectuarea lucrărilor. Peluza din stânga tribunei oficiale, care va avea 1.200 de locuri și va fi parțial acoperită, va fi terminată până la începutul lunii iulie, astfel că întreaga capacitate a arenei va fi de 4.500 de locuri. Turnicheții de la intrările pe arenă sunt deja montați, iar suprafața de joc va fi la superlativ. În urmă cu câteva zile, am tuns gazonul pentru prima oară, astfel că începe să se dezvolte și mai rapid. Instalația de degivrare este deja terminată și trebuie doar conectată la o sursă de energie, fiind nevoie de încă un transformator. Singura problemă este la instalația de nocturnă, pentru că trebuie să ridicăm puterea la 1.400 de lucși, dar am ajuns deja în fazele finale și avem promisiunea că în două săptămâni va fi gata. În plus, trebuie să rezolvăm și problema iluminatului ambiental de la stadion”, a spus Paul Peniu, președintele Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”.

LIGA CAMPIONILOR, TOT LA ACADEMIE

Calificată pentru prima oară în UEFA Youth League, Liga Campionilor organizată de forul european la nivelul echipelor sub 19 ani, unde FC Viitorul a câștigat titlul național, gruparea de pe litoral vrea să dispute meciurile de pe teren propriu tot la baza sportivă a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”. „Am făcut demersuri să disputăm meciurile din UEFA Youth League tot pe terenul principal de la baza sportivă. Este prima opțiune să jucăm la noi acasă, dar, dacă nu vom îndeplini condițiile, a doua opțiune este, cu acordul federației, Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia”, a explicat Peniu. În privința omologării arenei pentru partidele din Liga I, o decizie se va lua cu o săptămână înaintea începerii campionatului.