Amical fără vedetele naţionalei

Naţionala României va susţine ultimul test înaintea importantei dispute cu Serbia, din preliminariile Campionatului Mondial, programată pe 28 martie, la Constanţa, fără cei mai importanţi jucători. Atît căpitanul Cristian Chivu, cît şi golgeterul Adrian Mutu vor absenta de la meciul amical împotriva Croaţiei, programat mîine, de la ora 20.45, pe Stadionul “Steaua” din Bucureşti, deşi la sfîrşitul săptămînii trecute au jucat pentru echipele de club în Serie A. “Chivu şi Mutu nu vor putea să joace împotriva Croaţiei. Chivu şi-a revenit după o accidentare, are un meci foarte important la sfîrşitul săptămînii în Serie A şi l-am lăsat la club să se pregătească şi să se refacă. Cu Mutu am vorbit duminică seară, după joc, şi mi-a spus că a făcut o contractură. O să facă nişte investigaţii medicale şi sper să nu fie ceva mai grav, care să îl ţină departe de gazon două-trei săptămîni”, a dezvăluit selecţionerul Victor Piţurcă. În lipsa celor două vedete, “tricolorii” s-au reunit ieri la Centrul de Fotbal Mogoşoaia, marea surpriză fiind convocarea de ultim moment a lui Dacian Varga, mijlocaşul Sportului Studenţesc fiind chemat pentru a suplini absenţa lui Mutu. Fără cei doi lideri, tricolorii au părut totuşi optimişti, anunţînd că nu se tem de croaţi. “Porţile echipei naţionale sînt deschise oricui şi se demonstrează încă o dată că România are jucători talentaţi care merită să joace pentru prima reprezentativă. Nu este prima oară cînd jucăm fără Chivu şi Mutu, trebuie să ne descurcăm cît mai bine fără ei, să pregătim aşa cum trebuie meciurile din martie cu Serbia şi Austria”, a spus portarul Bogdan Lobonţ, care va purta banderola de căpitan. “Orice se poate întîmpla, putem pierde la un scor mare, putem cîştiga, sau termina la egalitate, toate trei variantele sînt posibile. Croaţii sînt apropiaţi ca stil de joc sîrbilor, deci este un avantaj pentru noi, îi putem asemăna cu sîrbii”, a adăugat fundaşul stînga Răzvan Raţ. Ieri s-a desfăşurat o şedinţă de pregătire care a durat 70 de minute, la care au participat toţi cei 20 de jucători convocaţi pentru amicalul cu reprezentativa Croaţiei.

Piţurcă “oferă” României şansa a patra la calificare

Foarte precaut, selecţionerul a explicat că partida împotriva Croaţiei va fi una utilă pentru elevii săi, care au şansa să demonstreze că pot evolua cu brio la un asemenea nivel. “Meciul cu Croaţia este unul care nu are nevoie de vreo prezentare. Sper să fie un test util pentru noi, aş dori o prestaţie şi un rezultat bun, care să ne dea şi moral pentru meciul cu Serbia. Cei care sînt la echipa naţională trebuie să demonstreze că pot juca la acest nivel şi de aşa manieră încît să cîştige. Din păcate, jucătorii care sînt acum la naţională nu au în acest moment un nivel optim din punct de vedere fizic, probabil acelaşi lucru îl vom păţi şi cu Serbia, dar asta este situaţia”, a spus Piţurcă. Tehnicianul a şocat asistenţa, declarînd naţionala României are a patra şansă de calificare la Campionatul Mondial şi va renunţa la funcţie dacă va rata obiectivul. “Nu cred că moralul jucătorilor va fi afectat pentru că am spus că România are şansa a patra în grupă, ba din contră. Cînd ratezi o calificare este foarte greu să revii apoi în circuit. Mă deranjează discuţiile despre eventualii înlocuitori ai mei şi, dacă nu ne vom califica, voi renunţa. Toată lumea vrea rezultate, dacă nu ne calificăm cine credeţi că mai avea răbdare cu proiecte? Oricum, dacă şansele noastre de calificare se vor diminua, pot apărea jucători noi la echipa naţională”, a precizat selecţionerul.