Amicale de lux pentru handbaliștii tricolori

Echipa masculină de handbal a României pregătește, sub conducerea spaniolului Xavier Pascual, revenirea în elita europeană după o pauză de 20 ani cu meciuri în compania unor adversare de calibru, precum Qatar, vicecampioană mondială, și Germania, campioana europeană. Astfel, în perioada 18-23 decembrie, tricolorii vor efectua un cantonament la Barcelona, unde vor juca un amical cu Qatar, echipă antrenată de un alt spaniol, Valero Rivera Lopez, fost selecționer al Spaniei între 2008 și 2013. La solicitarea lui Xavier Pascual și Marius Pintea, membru al staff-ului tehnic, la stagiul din Barcelona vor participa și componenții naționalei de tineret a României. „Acest cantonament în Barcelona are multe conotații pozitive. În primul rând, toți componenții echipelor naționale de seniori și tineret vor avea ocazia să vadă ce înseamnă industria handbalului. Vreau să se simtă importanți și să vadă că federația face totul ca ei să se pregătească la cele mai înalte standarde. Pasqui va sta cu ochii ațintiți și pe viitorul nostru, pe jucătorii tineri, și împreună cu Mihail, antrenorul naționalei de tineret, vor face strategia pentru următoarele calificări la turneele finale”, a subliniat președintele FRH, Alexandru Dedu.

La începutul anului viitor, la 3 ianuarie, România va juca în compania Germaniei, campioana Europei, la Krefeld, înainte de participarea la un puternic turneu amical, Yellow Cup, în Elveția, alături de țara gazdă, Slovacia și Brazilia. „Este îmbucurător că Federația Română de Handbal începe să se învârtă în sfere înalte, iar lucrurile sunt posibile deoarece avem credibilitate pe plan internațional și totodată datorită faptului că am adus un antrenor de asemenea talie, care ne deschide niște uși. Spre exemplu, în Germania am fost invitați de bunul meu prieten și fost coleg Dagur Sigurdsson. Îmi aduc aminte că deseori naționala României juca în trecut partide cu echipe din liga secundă din Germania și nu era OK. Eu și Pasqui avem o filosofie comună: pentru a ne bate din nou cu cei mai buni, trebuie să jucăm din nou cu ei, indiferent dacă mai pierdem meciurile amicale!”, a precizat Dedu.

Conform contractului cu FRH, Xavier Pascual Fuertes, care antrenează și FC Barcelona, se va ocupa în această iarnă și de trasarea unei strategii pentru loturile de cadeți și juniori, urmând a se întâlni cu jucătorii în cantonamentele din țară. „Xavier Pascual nu vine doar ca antrenor al echipei naționale, ci ca un om care face parte dintr-un sistem performant și încearcă să facă ca și al nostru să funcționeze. Într-un viitor, sper cât mai îndepărtat, când el și Martin Ambros nu vor mai fi selecționerii naționalelor României, îmi doresc din suflet ca modul lor de lucru, seriozitatea, profesionalismul să rămână în România și în acest context aportul lor la progresul handbalului nostru nu va avea preț”, a concluzionat Dedu.

Citește și:

Succes de senzaţie pentru handbaliştii tricolori

Handbaliștii tricolori dau piept cu Polonia

Victorie spectaculoasă pentru handbaliştii tricolori