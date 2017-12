Amicale în serie pentru Săgeata

După ce a schimbat din temelii lotul de jucători faţă de sezonul trecut, Săgeata Năvodari şi-a programat mai multe jocuri amicale în această vară, în tentativa de a omogeniza relaţiile de joc până la startul campionatului, programat pe 1 septembrie. Astfel, după ce sâmbătă au întâlnit pe FC Farul Constanţa, pe teren propriu, impunându-se cu 2-1, năvodărenii vor juca astăzi, de la ora 11.00, la Tulcea, în compania echipei gazdă, Delta, colegă în Seria 1 a Ligii a II-a. Mâine, de la ora 17.00, echipa pregătită de Aurel Şunda va susţine o altă partidă de verificare, în fieful divizionarei judeţene CS Agigea, în care tehnicianul năvodărean va utiliza jucătorii mai puţin folosiţi în amicale.

„La finalul întâlnirii cu FC Farul, am spus că m-am decis asupra unor jucători care nu vor mai face parte din lot, dar am hotărât să le mai dau o şansă. După meciul de la Agigea vom trage linie şi vom stabili lotul cu care vom aborda campionatul. Am încărcat un pic programul în această săptămână pentru că apoi vom trece la un ciclu normal de joc”, a spus Şunda. Până la debutul sezonului, Săgeata mai are programate trei partide de verificare: sâmbătă, pe teren propriu, cu Dunărea Călăraşi, miercuri, pe 22 august, cu FC Farul, la Constanţa, şi sâmbătă, 25 august, cu Eolica Baia, la Năvodari.