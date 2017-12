Amicale pe bandă rulantă pentru CSM Medgidia

Liga Naţională masculină de handbal va debuta pe 9 septembrie, iar perioada în curs este dedicată meciurilor de verificare. Este şi cazul formaţiei CSM Medgidia, care abia s-a întors din Germania, unde a susţinut două turnee puternice, şi care să pregăteşte pentru alte două competiţii amicale, la Bacău şi Piţeşti. În primul joc din Germania am consemnat şi prima victorie pentru formaţia antrenată de Ion Crăciun şi Mihai Neacşu, care a dispus cu 26-24 de Schwerin, echipă proaspăt retrogradată din prima ligă germană. Au urmat apoi două înfrîngeri, mai întîi 22-28 cu Rostok (liga a II-a germană), iar apoi 23-29 cu Goteborg (liga întîi suedeză). A urmat apoi un turneu fulger, lîngă Bonn, la care au participat alte şase echipe din liga a III-a din Germania. Întinsă pe durata unei singure zile, competiţia s-a desfăşurat în sistem campionat, fiecare cu fiecare, partidele întinzîndu-se pe durata a 20 de minute. CSM Medgidia a cîştigat cinci jocuri şi a pierdut o singură partidă, iar la final s-a clasat pe locul secund la egalitate de puncte cu ocupanta primei poziţii. La revenirea în ţară CSM Medgidia a oprit la Oradea pentru un nou joc de verificare. Elevii lui Ion Crăciun au întîlnit divizionara secundă CSM Leonardo (proaspăt retrogradată din Liga Naţională), de care au dispus cu 37-17. “Am cîştigat foarte mult din această deplasare în Germania. Au fost meciuri extreme de utile în care am învăţat cum să abordezi un joc internaţional. Sînt convins că aceste partide ne vor ajuta în Challenge Cup”, a declarat antrenorul Ion Crăciun. Nici un jucător din lotul din sezonul precedent nu a părăsit echipa, în plus fiind aduşi patru handbalişti ce urmează a fi legitimaţi. Aceştia sînt George Vasile (HCM Constanţa), Eugen “Evgheni” Ursuleac (Dacia Chişinău), Dorin Dragnea şi Florin Ciupitu (Uztel Ploieşti). Astăzi şi mîine formaţia din Medgidia va susţine antrenamente în localitate, iar joi va efectua deplasarea la Bacău pentru un turneu de verificare. Competiţia moldoveană va începe vineri, iar CSM Medgidia va avea ca adversare pe Bucovina Suceava, Poli Iaşi şi Ştiinţa Municipal Dedeman Bacău. Săptămîna viitoare formaţia din Medgidia va participa la un alt turneu amical, de această dată la Piteşti, alături de echipa gazdă, Uztel Ploieşti şi Lignitul Tg.Jiu.