Amicalul FC Farul - Steaua nu se mai joacă

Cu două săptămâni înaintea debutului returului Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa ar fi trebuit să susţină sâmbătă cel mai important amical din această iarnă. Conform înţelegerii cu oficialii grupării bucureştene Steaua, partida ar fi trebuit să aibă loc la Centrul de Fotbal de la Mogoşoaia, însă starea terenului a dat peste cap toate calculele. „Din păcate, suprafaţa de joc este impracticabilă, atât la Mogoşoaia, cât şi la Buftea. În aceste condiţii, s-a decis anularea jocului”, a spus preşedintele Farului, Marcel Lică. În aceste condiţii, constănţenii vor susţine un joc-şcoală pe terenul sintetic din cadrul complexului sportiv din str. Primăverii.

TĂNASE, MULŢUMIT DE LOT. Antrenorul Viorel Tănase s-a declarat mulţumit de felul în care s-au pregătit elevii săi după revenirea din cantonamentul efectuat în Turcia, dar şi de lotul pe care îl are la dispoziţie. „Ne-am readaptat la clima din Constanţa după cele două săptămâni petrecute în Turcia şi am urmat ciclul săptămânal pre-competitional. Am menţinut ceea ce am acumulat şi am mai lucrat din punct de vedere tehnico-tactic. Personal, consider că am încheiat transferurile, dar este posibil să mai vină un atacant. Avem un lot numeros de 26 de jucători. Voi renunţa probabil la unul dintre ei şi vom vedea până la start dacă se mai iveşte ceva în ceea ce priveşte atacul”, a adăugat Tănase.