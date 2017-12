Amînarea plăţii a 50% din TVA pentru acest an, în industria auto, posibilă

Amînarea de la plată a 50% din taxa pe valoarea adăugată (TVA) în cazul producătorilor de componente auto cu dificultăţi de finanţare este o măsură în întîmpinarea problemelor din industria de profil, dar o decizie va fi luată după o analiză exactă a veniturilor bugetare, a declarat, ieri, premierul Boc. „O asemenea propunere este analizată, dar răspunsul poate proveni doar după ce se face o analiză exactă a modului în care sînt asigurate veniturile la bugetul de stat. Sînt de acord că, în principiu, este o măsură care vine în întîmpinarea problemelor cu care se confruntă industria auto pe orizontală. Sînt, de asemenea, conştient că bugetul de stat are nevoie de un minim de încasări pentru a-şi putea asigura sustenabilitatea plăţilor pe care le are de făcut în fiecare lună”, a spus Boc. Asociaţia Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) a cerut Guvernului amînarea de la plată a 50% din taxa pe valoarea adăugată (TVA), nu numai pentru acest an, dar şi pentru 2010. “De exemplu, vrem ca jumătate din TVA-ul aferent lunii martie 2009 să-l plătim în martie 2011 şi am cerut guvernului amînarea de la plată a 50% din TVA şi pentru 2010. Cerem amînarea plăţii TVA pentru 2009 şi 2010 pentru că nu ştim mărimea crizei”, a declarat, ieri, preşedintele ACAROM, Constantin Stroe. El a precizat că amînarea de la plata a 50% din TVA se referă în primul rînd la producătorii de componente care au mari dificultăţi în obţinerea de finanţare. “Fără ei, nu poate exista o maşină care să meargă pe patru roţi. (...) Decît să se împrumute sute de firme, care nu găsesc soluţii de creditare acum, mai bine statul ar amîna plata TVA. Atenţie, nu cerem scutirea de la plată, cerem amînarea ei (...). Dacă ministrul de Finanţe va analiza cu atenţie această propunere, va ajunge la concluzia că toţi vom avea de cîştigat prin aplicarea unei asemenea propuneri”, a completat Stroe. El a adăugat că asociaţia a mai cerut sprijin pentru IMM-uri, pentru producătorii de componente auto, astfel încît să acceseze mai uşor creditele, dar şi sprijin pentru activitatea de cercetare şi dezvoltare. “Am încercat să obţinem fonduri pentru inovare în 2007 şi 2008, prin Programul Operaţional Sectorial, însă fără succes”, a spus Stroe. El a mai spus că printre motivele pentru care firmele din industria auto nu au reuşit să obţină fonduri se numără faptul că formatul proiectelor este prea complex, cofinanţarea este scumpă şi induce riscuri, iar garantarea împrumuturilor pentru cofinanţări este neclară. Potrivit lui Stroe, după criza financiară, o bună parte din jucătorii actuali în piaţa auto nu vor mai exista.