Amintiri calde, la preţul unui şuberek

Dacă în zorii lui 1990, descopeream voluptatea cuvântului liber şi tipărit, în paginile săptămânalului ”Contrast”, doi ani mai târziu treceam într-o nouă etapă a devenirii noastre ca ziarişti. ”Telegraf”-ul, ca şi cotidian, nu însemna doar mai multă muncă, dat fiind faptul că apărea în fiecare zi. Presupunea o altă abordare, mai multă seriozitate, mai multă responsabilitate. ”Telegraf”-ul ne-a arătat că ziaristica poate fi mai mult decât o ocupaţie captivantă, ne-a arătat ce înseamnă puterea presei. Nu pot să uit cum, în 1992, liderii celor mai importante sindicate făceau coadă la redacţie cu cereri de consultare a registrului cu informatorii Securităţii din Constanţa. Sau cum primarul Neagoe şi subprefectul Moga împărţeau biroul, aproape în permanenţă, cu reporterii ”Telegraf”-ului. Pe măsură ce trec anii, perioada petrecută de mine în redacţia ”Telegraf” are o pondere tot mai mică în cariera mea profesională. Dar va rămâne cea mai frumoasă, cea mai nebună şi cea mai plină de satisfacţii. De atunci, am mai avut ocazia să construiesc de la zero publicaţii. Nu însă şi fenomene. Iar amintirea primei pagini tehnoredactate, fără nicio instrucţie prealabilă, doar din intuiţie, pe un calculator 386 cu 2 Mb de RAM, este pur şi simplu de nepreţuit. Pentru toate celelalte lucruri există BRAT, SNA, Mastercard, nu-i aşa?

Radu Preda, fondator Telegraf

Cam aşa suna primul slogan publicitar al ziarului: informaţii calde, la preţul unui şuberek!