Amintiri de pe... ape, la 81 de ani, cu Virgiliu Moroianu

La 81 de ani, colonelul în rezervă Virgiliu Moroianu, de formaţie ofiţer topograf, le-a dat un exemplu mai tinerilor săi colegi, aşezându-se la biroul de lucru pentru a-şi tehnoredacta cel de-al treilea volum de memorii, „Amintiri despre Marea Neagră, Dunăre şi Delta sa”. Lucrarea care încheie trilogia „Amintirilor” (primele două volume au fost dedicate hidrografiei româneşti) a fost lansată vineri, în sala de concerte a Cercului Militar Constanţa.

„Cunosc Marea Neagră de la vârsta de şase ani. 75 de ani am trăit pe malul mării. Am parcurs litoralul, încă din fragedă copilărie, de la un capăt la altul, iar după ce am ieşit ofiţer, m-am ocupat de executarea măsurătorilor care să ducă, în final, la realizarea hărţii de navigaţie a Mării Negre, coasta de vest. A fost o muncă deosebită, pe care am făcut-o cu mare plăcere şi de care îmi amintesc cu plăcere”, a spus colonelul octogenar, Virgiliu Moroianu.

LITORALUL ROMÂNESC... PER PEDES „Soarta a făcut ca, timp de 21 de ani, să lucrez cu colonelul în rezervă Virgiliu Moroianu, zis şi Mori”, a spus contraamiralul în rezervă Corneliu Enăchescu, cel care semnează şi prefaţa lucrării. Acesta a prezentat, pe scurt, activitatea profesională a celui care a reuşit să parcurgă litoralul românesc pe jos, de la Vama Veche la Sulina.

Volumul a fost prezentat şi de directorul Editurii „Ex Ponto”, prozatorul şi publicistul Ovidiu Dunăreanu. Cartea „Amintiri despre Marea Neagră, Dunăre şi Delta sa”, scrisă de colonelul în retragere Virgiliu Moroianu, alternează cu fotografii-document care prezintă litoralul Mării Negre şi Delta, dar şi cu reproduceri după acuarele semnate de pictorul de marine Valentin Donici. Spre finalul volumului, autorul evocă şi amintiri legate de pasiunea sa de filatelist.

Moderatorul întâlnirii a fost preşedintele LNR, filiala Constanţa, contraamiral (r) dr. Constantin Aurel, instituţie sub auspiciile căreia s-a desfăşurat evenimentul editorial. Manifestarea a fost inclusă în cadrul „Lunii spiritualităţii marinăreşti”.