Filmul-omnibus „Amintiri din Epoca de Aur\", produs de Cristian Mungiu, va fi proiectat la Festivalul Internaţional de Film de la Ankara (11 - 21 martie), în secţiunea „From All Over the World\", alături de alte 13 pelicule din toată lumea, potrivit Institutului Cultural Român de la Istanbul.

Filmul „Amintiri din Epoca de Aur\" (2009), la care au contribuit regizorii Cristian Mungiu, Hanno Hoffer, Răzvan Mărculescu, Constantin Popescu Jr. şi Ioana Uricaru, se concentrează asupra vieţii de zi cu zi a românilor sub dictatura comunistă, degajând căldură şi umor. Pelicula a fost prezentată în premieră mondială la Festivalul de la Cannes din 2009.

La Festivalul de Film de la Ankara, eveniment ajuns la cea de-a 21-a ediţie, filmul românesc a fost inclus în secţiunea „From All Over The World\", alături de pelicule precum „Opium War\", de Siddiq Barmak, o coproducţie Afganistan/ Coreea de Sud/ Japonia, desemnată drept cel mai bun film la Festivalul de la Roma 2008, „The Last Days of Emma Blank\", de Alex van Warmerdam (Olanda), premiat pentru scenariu la Nederlands Film Festival şi cu Label Europa Cinemas la Festivalul de la Veneţia 2009, thriller-ul „Investigatorul\", de Attila Gigor (Ungaria, 2008), premiat la Săptămâna de Film din Ungaria şi festivalurile internaţionale de la Varşovia şi Bratislava, drama de război „Johnny Mad Dog\" (Franţa, 2008), de Jean-Stéphane Sauvaire, care a primit Regard Hope Award la Cannes, animaţia „Mary and Max\", de Adam Elliot şi apreciatul film sud-coreean „Breathless/ Ddongpari\" (2009) de Yang Ik-Joon.