13:05:39 / 04 Ianuarie 2014

David

Gheorghe Marin este acuzat că: - a favorizat încheierea unor contracte dezavantajoase pentru Marina Militară Română cu firma Octogon - si-a construit si si continu sa isi amenajeze vila din Eforie , prin firma soţiei unui comandor de la Cenrtru de Calcul al Marinei, actualmente promovat în Statul Major al Forţelor Navale. Sotia lui Marin e fara venituri si e incapabila de a fi om sau de a socializa normal - a propus pentru decorare cu ordinul “Virtutea Maritimă” în grad de” Mare Ofiţer” o salariată civilă de la Academia Navală, ulterior la propunerea sa aceasta devenind şi preşedinta Consiliului de Onoare de acordare a acestui ordin, în condiţiile în care preşedinţii consiliilor de onoare pentru acordarea ordinului “Virtutea Militar㔺i ordinului”Virtutea Aeronautică” sunt generali- militari de cariera. Are o relatie nepotrivita cu bucatareasa de la vila rine din Mamaia, tanti Flori sau Florina Maria, pe care o foloseste in amplasarea ilegala a microfoanelor in camerele de oaspeti, aceasta fiind colectionarea unui dulap plin cu CD uri.. - s-a implicat în obţinerea titlului de doctor în ştiinţe militare de către o doamnă, secretar de stat în M.Ap.N, cu toate că teza de doctorat era de o foarte slabă calitate. - a reuşit să-şi izoleze subordonaţii care erau competenţi şi care îi puteau deveni potenţiali adversari. Face trafic de influenta asupra sefului DGIA si Zisu Catalin, baiatul lui de suflet - a acţionat pentru îndepărtarea din funcţii a tuturor celor care refuzau să – i execute ordinele în contradicţie cu prevederile legale