Amna are cel mai... ingenios brad de Crăciun

Vedetele din showbiz au intrat şi ele, de câteva zile, în... febra sărbătorilor de Crăciun şi se întrec în urări pentru fani şi acţiuni caritabile, însă când vine vorba de bradul de Crăciun, frumoasa cântăreaţă Amna pare să fi „colectat”, chiar din natură, cel mai ingenios pom de iarnă. Blonda a strâns un morman de beţişoare şi crengi uscate, pe care le-a modelat în formă piramidală şi le-a decorat cu instalaţie de luminiţe.

„Crengile şi beţişoarele uscate le-am adunat din pădure, în numeroasele escapade cu prietenii, la jogging sau la plimbare. Când am pus poza pe Facebook, am primit comentarii pozitive de la utilizatori din afara ţării, însă de la cei din ţară am primit comentarii mai... ciudate. Mulţi dintre cei de aici nu au apreciat brăduţul meu şi nu au înţeles că prin acest gest am vrut să atrag atenţia asupra brazilor tăiaţi”, a declarat Amna pentru „Telegraf”.

Solista a adăugat că şi-ar dori ca măcar în următorul an vedetele să se implice într-o campanie împotriva tăierii brazilor şi oamenii, în general, să fie mai atenţi cu soarta acestora. „Brăduţul meu este, în primul rând, cât se poate de ecologic... Prea mulţi brazi sunt tăiaţi în această perioadă, ţinuţi câteva zile în casă şi apoi aruncaţi. Nu e deloc OK! Un brad viu aduce aer, reţine umiditate, fixează solul şi este mult mai frumos în propriul habitat, în pădure, decât tăiat şi ţinut puţin în casă. Aş vrea să ne implicăm mai mulţi artişti, dar şi cetăţeni obişnuiţi într-o campanie împotriva tăierii brazilor... poate la anul”, a mai precizat Amna.