Amnezie la Oktoberfest

Cele circa opt milioane de litri de bere consumaţi în fiecare an la sărbătoarea berii de la Munchen implică şi câteva momente de neatenţie sau de amnezie, iar biroul de obiecte găsite de la Oktoberfest o dovedeşte din plin. Anul trecut au fost în jur de 4.900 de obiecte, de la cel mai ridicol la cel mai surprinzător. Alături de 1.200 de obiecte de îmbrăcăminte, 420 telefoane mobile, 380 perechi de ochelari şi 70 de umbrele, petrecăreţii au mai uitat un megafon, un câine, o cască de viking şi cinci verighete. Patru cincimi din obiecte nu sunt recuperate, spune şeful biroului de obiecte pierdute, Mike Muller. ”Problema este că oamenii se îmbată şi îşi dau seama doar a doua zi că au pierdut ceva. Şi cum mulţi sunt turişti, sunt deja plecaţi şi nu-şi mai caută lucrurile”, adaugă el. Cum Oktoberfest a început duminică, recolta de obiecte pierdute este încă slabă, arată Muller. În jur de zece obiecte îşi aşteaptă deocamdată proprietarii, dar se aşteaptă ca numărul lor să crească repede.

La raionul cu lucruri care se pierd cel mai des se află chei, pulovere şi telefoane mobile. În aceeaşi clădire se află şi un birou unde sunt aduşi copiii rătăciţi în aglomeraţia de la Oktoberfest, cu tot arsenalul de jucării menite să-i liniştească până vin părinţii. ”Anul trecut, am avut un scaun cu rotile şi o pereche de cârje, aşa că vă las să vă închipuiţi cum s-au întors oamenii acasă”, spune zâmbind Mike Muller. Scaunul a fost recuperat, dar nu şi cârjele. ”Poate s-a vindecat cu bere”, se amuză el. Obiectele sunt păstrate de-a lungul celor 16 zile ale Oktoberfest, iar cele care nu sunt recuperate sunt duse la biroul central de obiecte găsite din Munchen, loc de unde sunt detaşaţi, în fiecare an, Mike Muller şi echipa sa la cel mai mare festival popular din lume. În ceea ce priveşte obiectele identificate ca fiind ale unor turişti străini, acestea sunt trimise la ambasadele sau consulatele ţărilor respective. Anul trecut, aminteşte Muller, câinele unui om de afaceri a fost găsit înainte ca acesta să-şi dea seama că patrupedul lipseşte. Animalul a fost dus la biroul de obiecte pierdute, de unde stăpânul a fost anunţat pe telefonul mobil, la numărul trecut pe zgarda câinelui. ”Nu fiţi caraghioşi, stă sub masă”, a spus mai întâi stăpânul, înainte să-şi recunoască greşeala şi să vină să-şi recupereze animalul. Oktoberfest se va termina pe 7 octombrie.