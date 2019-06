Amnistia fără temei e o prostie

Să aduci o amnistie fiscală prin care ierţi pe cineva de datorii, fără un temei justificat, creează un dezechilibru major şi încurajează un comportament nesănătos, a declarat, joi, preşedintele Camerei de Comerţ Americană în România (AmCham România), Ionuţ Simion - „Să aduci o amnistie fiscală prin care să ierţi pe cineva de datorii înseamnă să nedreptăţeşti, fără să existe un temei justificat în baza căruia unii au plătit şi alţii nu. Dacă s-a dat o amnistie fiscală fără temei acum, înseamnă că se aşteaptă să se dea o amnistie similară şi mai târziu: „Păi și atunci, hai să nu mai plătim!“. Mediul de afaceri nu susţine amnistii fiscale decât în cazuri bine justificate, care au un sens economic şi stimulează comportamentul corect al contribuabililor, nu doar oportunităţi. Am militat pentru amnistie în 2015, în contextul în care legea era contradictorie. Una spunea Codul Fiscal, alta spuneau normele. Era nevoie de o punte de legătură. Cei care primeau 15 lei alocaţie trebuiau să plătească 500 lei contribuţie la asigurări sociale de sănătate. Aceea era legea, plăteai la nivelul salariului minim. Acelea erau momente şi motive pentru care noi, mediul de afaceri, am susţinut necesitatea unei amnistii fiscale“. La începutul lui iunie, ministrul Finanţelor Publice declara că proiectul restructurării financiare (amnistia fiscală) va fi prezentat public cât de curând, fiind o măsură care trebuie luată cât mai rapid pentru a produce efecte în economie. Rămâne de văzut ce datorii va viza proiectul; va fi vorba, cel mai probabil, de arierate nerecuperabile. În plus, este de așteptat ca Finanțele să ofere bonusuri pentru contribuabilii buni platnici, cum a făcut și în trecut, respectiv reduceri de 5 - 10% din sumele datorate.