Amorphis revine în România

Nerăbdarea rockerilor români creşte: una dintre cele mai faimoase trupe internaţionale de pe scena metal-ului, Amorphis, îi va... saluta, la finele acestui an. Apreciata formaţie finlandeză va concerta din nou în ţara noastră, în toamnă. România se numără printre ţările incluse în prima parte a turneului din acest an, intitulat „The Beginning of Times“, care promovează cel mai recent material discografic al trupei şi include două oraşe autohtone: Sibiu, la Oldies Pub, pe 8 noiembrie şi Bucureşti, în Silver Church Club, pe 9 noiembrie.

Biletele pot fi achiziţionate online, de pe shop.artmania.ro, myticket.ro, eventim.ro, vreaubilet.ro sau de la Diverta, la preţul de 60 lei, până pe 13 august, 75 lei, până în noiembrie şi 85 lei, în ziua evenimentului.

Deşi stilul muzical cu care a debutat Amorphis se încadra în death metal, de-a lungul timpului, acesta s-a transformat în progressive sau dark metal melodios. „The Beginning of Times”, albumul cu numărul 10 în discografia trupei, este considerat cel mai ambiţios proiect realizat în cei peste 20 de ani de existenţă. Este inspirat din mitologia finlandeză şi se centrează pe figura legendarului erou Vainamoinen, a cărui poveste fascinantă este perfect transpusă în cuvinte de către Pekka Kainulainen, unul dintre cei mai apreciaţi artişti ai artei contemporane finlandeze.

Pe lângă România, turneul „The Beginning of Times” va mai include ţări precum: Germania, Japonia, Taiwan, Finlanda, Belgia, Cehia sau Slovacia. Cu ocazia concertelor care vor fi susţinute în luna noiembrie, la Sibiu şi în capitală, formaţia vine pentru a patra oară în România, la invitaţia ARTmania: ea a mai cântat, în 2009, la Arenele Romane, în 2008, la Romexpo (alături de Haggard) şi în 2006, în cadrul festivalului ARTmania de la Sibiu.