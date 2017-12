Amplasarea de rachete rusești în Crimeea crește riscul unui conflict major în zona Mării Negre

Instalarea de către Rusia a unor rachete în Crimeea sporește riscul unui conflict de amploare în regiunea Mării Negre, a declarat astăzi președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, într-un interviu pentru postul de televiziune Euronews, citat de agenția de presă Unian. Crimeea "a devenit deja un hub militar și, după cum am înțeles, președintele rus a declarat în persoană că ei (rușii) au amplasat acolo rachete capabile să transporte arme nucleare. Și cred că aici deja nu mai vorbim despre independența Ucrainei sau suveranitatea Ucrainei asupra Crimeii. Aceasta crește semnificativ riscul unui conflict de amploare în regiunea Mării Negre', a afirmat președintele Poroșenko, întrebat dacă are temeri că peninsula ar putea deveni un 'hub militar'. Aceste rachete cu o rază de acțiune de 500 de km pot să ajungă ușor pe teritoriul mai multor țări NATO și la astfel de acțiuni ar trebui să existe o anumită reacție, a spus președintele ucrainean. O altă problemă a Crimeii este situația umanitară pe teren, a indicat el, atrăgând atenția asupra unor încălcări grave ale drepturilor omului. Tătarii din Crimeea, minoritatea musulmană care reprezintă 12% din populația peninsulei, se află sub o presiune severă din partea noii administrații, a declarat Petro Poroșenko, adăugând că liderii acestui grup etnic, fie se află în detenție în Rusia, fie au acces interzis în Crimeea, la fel ca în perioada stalinistă. Poroșenko declarase anterior că așteaptă de la comunitatea internațională o decizie privind extinderea sancțiunilor împotriva Rusiei, dacă Moscova nu va respecta acordurile de la Minsk și dacă nu va părăsi Crimeea.