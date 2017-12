Ample măsuri de securitate la New York

Cu ocazia vizitei Papei Benedict al XVI-lea, la New York, săptămîna viitoare, poliţia americană a pregătit măsuri de protecţie similare celor utilizate pentru a-l proteja pe preşedinte. Lunetişti poziţionaţi pe acoperiş, elicoptere care vor survola oraşul sînt cîteva dintre măsurile pregătite de poliţia din New York pentru a asigura protecţia Papei, într-o operaţiune ce va implica întregul departament al Poliţiei Municipale din New York. Traficul din oraş va fi afectat din cauza blocajelor care se vor forma în zonele de trecere a convoiului Papei, care, după ce va rosti un discurs la sediul ONU, va efectua o vizită la Sinagoga din Park East şi la Biserica St. Joseph, înainte de a se retrage la reşedinţa papală.

La sfîrşitul acestei săptămîni va fi izolată zona din jurul Catedralei St. Patrick, unde persoanele care vor să îl vadă pe Suveranul Pontif vor avea nevoie de permise şi vor fi percheziţionate în apropiere de catedrală. Papa va tranzita bulevardul Fifth Avenue pînă la seminarul St. Joseph din Yonkers, putînd fi văzut în trecere, din maşină, de către mulţimea de curioşi. Din momentul în care aterizează în SUA, poliţia americană va fi implicată în transportarea sa. Papamobilul a ajuns deja peste Ocean şi va fi utilizat atît la New York, cît şi la Washington DC.

Măsurile de securitate vor fi similare cu cele din timpul vizitei Papei Ioan Paul al II-lea, în anul 1995, cu cîteva diferenţe importante: vor fi mobilizaţi mult mai mulţi poliţişti în uniformă şi cîini poliţişti capabili să detecteze bombele, unităţi ale poliţiei portuare şi scafandri în zona East River, survolată de elicoptere ale poliţiei. Multe dintre aceste măsuri au devenit parte din sistemul de protecţie a New York-ului, după 11 septembrie. Poliţia americană ia în serios recentele ameninţări la adresa Papei, lansate de Osama bin Laden într-o înregistrare video. În cursul zilei de duminică, Suveranul Pontif va merge la locul atentatelor de la 11 septembrie, denumit şi Ground Zero şi la Yankee Stadium.