Amplu program împotriva deşertificării

Programul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) privind împădurirea la nivelul judeţului Constanţa a intrat într-o nouă etapă. Încă din 2004, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, atrăgea atenţia asupra faptului că judeţul Constanţa şi întreaga zonă a Dobrogei sunt supuse fenomenului de deşertificare. „Am spus atunci că este nevoie de o strategie naţională pentru stoparea acestui fenomen, dar nimeni nu a ascultat, sau cei care au ascultat nu au făcut decât să promită, fără a face ceva concret. Nu puţine au fost solicitările pe care le-am făcut către administraţia centrală în vederea demarării unor programe pentru stoparea acestui fenomen. Având în vedere că judeţul Constanţa avea doar 5,5% suprafaţă împădurită, fiind cea mai mică la nivel naţional, am decis să demarăm programe la nivel judeţean pentru a pune capăt acestui fenomen”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. Aşa au prins contur cele trei proiecte unicat la nivel naţional: programul de împădurire a terenurilor degradate, programul de înfiinţare a perdelelor forestiere de protejare a culturilor şi programul de înfiinţare a perdelelor forestiere de protejare a drumurilor judeţene. „Ultimele programe de împădurire la nivelul judeţului Constanţa s-au oprit în anul 1987. Noi acum am reluat aceste programe cu fonduri europene şi fonduri proprii. Am demonstrat şi celor mai sceptici că se poate folosi un pământ argilos. La staţia Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri de la Cuza Vodă am reuşit înfiinţarea unei livezi şi chiar a unei perdele forestiere care să protejeze această livadă. A fost un experiment care s-a dovedit un succes”, a afirmat preşedintele CJC. Dacă în anul 2009 în cadrul programelor demarate de CJC s-au folosit puieţi şi arbuşti cumpăraţi, anul acesta, CJC vine cu o nouă premieră: foloseşte material dendrologic din propriile pepiniere înfiinţate anul trecut. „Lângă Medgidia avem prima pepinieră înfiinţată de CJC. Este un teren pe care Consiliul Local Medgidia l-a pus la dispoziţia CJC pentru înfiinţarea acestei pepiniere. Este primul an de producţie, tot materialul produs urmând a fi folosit pentru protejarea drumurilor judeţene şi comunale din Constanţa. Protejarea acestor drumuri cu perdele forestiere de arbuşti este cea mai bună, care înlocuieşte sistemul clasic cu paravânturi sau parazăpezi, care de cele mai multe ori sunt furate. Trebuie să facem cât mai multe pepiniere pentru a avea materialul dendrologic necesar pentru protejarea culturilor şi pentru creşterea gradului de împădurire a judeţului”, a spus Constantinescu. Preşedintele CJC consideră că acţiunea care se desfăşoară în prezent nu face decât să repare ceea ce comuniştii au distrus în urmă cu 40-50 de ani. „În fostul Cadrilater perdelele forestiere existente au fost făcute tot de români, însă bulgarii nu le-au distrus, şi acum se bucură de culturi mult mai bogate. Comuniştii nu au înţeles ceea ce au făcut agricultorii dobrogeni în urmă cu peste 100 de ani şi au distrus aceste perdele forestiere, care au accentuat fenomenul de deşertificare. Noi vrem acum să refacem aceste perdele, şi în plus vrem că creăm şi aceste perdele de protecţie a drumurilor judeţene, care ne vor ajuta foarte mult în perioada iernii”, a explicat Constantinescu.