AMR: 72 de zile până la despărțirea de trecut

CAMPANIE Teatrul de Vară din Constanța a fost neîncăpător pentru 1.500 de tineri social democrați din întreaga țară, care au învățat cum se face politică de la președintele PSD, premierul Victor Ponta, și președintele organizației județene Constanța a PSD, primarul Radu Mazăre. Lecția de politică a fost una deschisă și s-a desfășurat în cadrul Școlii de Vară a tineretului PSD. Cei doi lideri marcanți le-au vorbit tinerilor despre distracție, politică, alegeri, dar, totodată, i-au învățat să-și respecte semenii și să nu uite de unde au plecat. Preşedintele PSD, Victor Ponta, le-a cerut membrilor TSD să fie alături de el în zilele care au mai rămas până la turul al doilea al alegerilor prezidenţiale. ”Mai avem 72 de zile până când puteţi să vă odihniţi”, a spus Ponta. El a afirmat că, în ultimii zece ani, s-a purtat un război al românilor contra românilor, categorii sociale întregi fiind învrăjbite să lupte una contra alteia. Totodată, Ponta a vorbit despre faptul că, în ultimii zece ani, în România s-a construit un complex de inferioritate şi că sunt mulţi tineri care spun că românii nu pot să facă niciodată nimic şi că tot ce este bun vine din afara ţării. Ponta a afirmat că s-a construit, de asemenea, şi un tip de egoism, de individualism cultivat asemănător legii junglei. ”Dacă eşti puternic, rezişti. Dacă nu, trebuie să mori, nu ai dreptul la nicio şansă. Eu nu vreau să trăim într-o ţară care e o junglă, ci în una unde fiecare are şansa de a avea o viaţă decentă. Ţara nu e junglă, ci o familie”, a afirmat premierul, care a adăugat că România trebuie să se desprindă de apucăturile trecutului, promovate la rang de artă de Traian Băsescu. Pentru că tot se află la Constanța, președintele PSD a ținut să evidențieze proiectele sociale pe care Primăria municipiului le-a derulat, Ponta referindu-se la construcția campusului social Henri Coandă. ”Am fost cu Mazăre în cartierele unde mulți credeau că nu au nicio șansă, că nu vor avea o locuință, că nu le va da nimeni o bucată de pâine sau cum să-și ducă copilul la școală”, le-a spus Ponta tinerilor. Ironia sorții este că primarul Radu Mazăre e lăudat de șeful Guvernului pentru un proiect social pentru care justiția din România îl cercetează.

LECȚII Și pentru că a fost o Școală de Vară pentru tineri, am aflat de la Victor Ponta de ce îl invidiază pe Radu Mazăre: ”Îl invidiez uneori pe Mazăre pentru decapotabile, cluburi, bodyguarzi și alte lucruri... Eu l-am întrebat dacă el mă invidiază pe mine şi mi-a zis: ”Categoric nu, nu aş vrea să fiu în locul tău”. Şi are dreptate într-un fel”, le-a spus Ponta. De partea cealaltă, Radu Mazăre nu le-a zis tinerilor ce să facă, ci ce să nu facă: ”Sunt un supraviețuitor. Sunt un politician care este primar de 14 ani și care merge cu mașini decapotabile pe stradă și lumea îl salută. Ca să faci politică și după patru, opt sau 14 ani lumea să te salute, asta înseamnă că ți-ai făcut treaba. E foarte greu să te respecte lumea după un număr de ani petrecuți în administrație. E greu să și câștigi alegerile atunci când promiți, dar e și mai greu să treacă patru mandate și lumea să aibă aceeași simpatie și încredere”. Totodată, Radu Mazăre i-a îndemnat pe tineri să nu cadă pradă trufiei și a dat, cu această ocazie, o pildă. ”Joi seară, când am fost la club, în Mamaia, pe noua faleză, a intrat pe trotuar, în viteză mare, o mașină de teren. M-am uitat siderat să văd cine vine cu mașina pe trotuar, printre oameni. Coboară șoferul, deschide ușa și se dă jos un domn ministru. Nu-i dau numele. Și intră în club. După ceva timp, ministrul pleacă cu aceeași mașină și intră pe contrasens. Așa ceva este inacceptabil de la un politician. Indiferent de locul și poziția în care veți fi, comportați-vă natural și normal cu oamenii și fiți voi primii care să respectați regulile. Și atunci să vedeți că veți merge pe stradă, iar oamenii vă vor respecta”, le-a transmis Mazăre tinerilor.