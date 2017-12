AMR sare la gâtul premierului Boc

Preşedintele Asociaţiei Magistraţilor din România (AMR), Mona Maria Pivniceru, i-a adresat premierului Emil Boc o scrisoare deschisă, în replică la cele afirmate de acesta ieri, la finalul şedinţei Consiliului Superior al Magistraturii. Boc le-a cerut magistraţilor să nu dea câştig de cauză celor care au dreptate în anumite procese ce privesc bugetul de stat întrucât el nu mai are bani ca să plătească daunele acordate de judecători. Pivniceru s-a arătat indignată de atitudinea premierului. „A solicita public corpului de magistraţi să pronunţe o hotărâre judecătorească în sensul în care personal v-aţi creat o convingere despre soluţia ce trebuie dată constituie o gravă imixtiune în actul de justiţie, care poartă girul puterii executive la cel mai înalt nivel, conduită nepermisă în considerarea principiului constituţional al separaţiei puterilor în stat. Nimeni, sub niciun pretext, nu poate reclama soluţia pe care şi-o imaginează, într-un caz dat ori într-o categorie de cauze, fără a se substitui astfel celor în drept a se pronunţa. Dacă statul de drept semnifică limitarea puterilor statului prin drept, vă rugăm, convinşi fiind că imperativul practicii unitare reprezintă un deziderat general, să vă solidarizaţi eforturilor sistemului judiciar de a repune în discuţia Comisiei juridice a Senatului proiectul de lege privind unificarea practicii judiciare, care a primit avizul negativ al acestei Comisii tocmai ca urmare a poziţiei exprimate de executiv. Vă aducem la cunoştinţă pe această cale că sistemul judiciar a contribuit la elaborarea unui proiect de lege privind unificarea practicii judiciare, de natură a corija dezordinea competenţelor şi a unifica interpretarea şi aplicarea textelor de lege, asigurând astfel predictibilitatea soluţiilor pronunţate. Consiliul Superior al Magistraturii nu are aptitudinea legală de a imprima o practică judiciară unitară în absenţa unor mecanisme legale şi nici pe aceea de a se intruziona în activitatea de judecată, nefiind similitudine între structura şi ierarhia organelor administraţiei de stat şi organizarea sistemului judiciar”, a susţinut Mona Pivniceru în scrisoarea deschisă adresă premierului.