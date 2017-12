“Amurg: Luna Nouă”, pe primul loc în box office-ul nord-american

Saga “Amurg: Luna Nouă” este liderul box office-ului nord-american, cu încasări de 140,7 milioane de dolari de vineri până duminică, situându-se, totodată, pe locul al treilea în topul premierelor cu cele mai mari încasări de weekend în America de Nord. Vineri, când a avut premiera, cea de-a doua ecranizare a celebrei serii “Amurg” a stabilit un nou record în ceea ce priveşte încasările realizate de un lungmetraj în prima seară de proiecţie în sălile de cinema din America de Nord, obţinând 26,3 milioane de dolari. Pe parcursul ultimelor trei zile, filmul a generat încasări de 140,7 milioane de dolari, devenind astfel cel de-al treilea film din istoria Hollywood-ului din punctul de vedere al încasărilor în weekend-ul premierei.

Pe locul al doilea în box office-ul nord-american s-a situat comedia “The Blind Side”, cu încasări de 34,5 milioane de dolari. Acţiunea peliculei regizate de John Lee Hancock, cu Sandra Bullock în rol principal, se petrece în culisele fotbalului american. Thriller-ul spectaculos “2012”, în regia lui Roland Emmerich, a obţinut, în cel de-al doilea weekend de proiecţii în America de Nord, încasări de 26,5 milioane de dolari, clasându-se pe al treilea loc în top. Filmul a avut încasări de 108 milioane de dolari în cele zece zile de prezenţă în cinematografele din America de Nord. Animaţia SF “Planet 51”, lansată vineri, a ocupat poziţia a patra, cu încasări de 12,6 milioane de dolari. Filmul este o comedie cu extratereştri, regizată de Javier Abad şi Jorge Blanco şi avându-i în distribuţie pe Jessica Biel şi Gary Oldman. Pe poziţia a cincea în box office-ul nord-american s-a situat animaţia fantasy “O poveste de Crăciun”, care a încasat în weekend 12,2 milioane de dolari. Noua ecranizare a celebrei poveşti omonime scrise de Charles Dickens este regizată de Robert Zemeckis, avându-l ca protagonist pe Jim Carrey. Filmul independent “Precious”, premiat la ultima ediţie a festivalului Sundance (SUA), care spune povestea unei adolescente de culoare, obeză, care cade victimă unor abuzuri sexuale, a ocupat poziţia a şasea, cu încasări de 11 milioane de dolari. În continuarea clasamentului se află comedia “The Men Who Stare at Goats”, cu George Clooney şi Ewan McGregor, care, în cea de-a treia săptămână de proiecţii în America de Nord, obţine 2,8 milioane de dolari în weekend. Comedia “Vacanţă All Inclusive/ Couples Retreat”, despre patru cupluri care se retrag într-o staţiune pentru a-şi reface relaţiile, a avut încasări de 1,9 milioane de dolari de vineri până duminică, ocupând a opta poziţie în box office-ul nord-american.

Thriller-ul “The Fourth Kind”, inspirat din fapte reale, care prezintă dispariţii misterioase în Alaska, cu Milla Jovovich, s-a clasat pe locul al nouălea, cu încasări de 1,7 milioane de dolari. Un alt thriller – “Law Abiding Citizen” - cu Gerard Butler şi Jamie Foxx, care spune povestea unui bărbat simplu, a cărui familie a fost ucisă brutal şi care decide să-şi facă singur dreptate, ocupă poziţia a zecea în box office-ul nord-american, cu încasări de 1,5 milioane de dolari.